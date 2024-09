Jalgaon Ganesh Utsav : एरंडोलचे डॉ. बोहरी यांच्याकडे 37 वर्षांपासून होतोय गणेशोत्सव

At the establishment of Shri Ganesha at the residence of Faraz Bohri, Dr. Ambrin Bohri and hospital staff. esakal

आल्हाद जोशी









Jalgaon Ganesh Utsav : येथील डॉ. के. ए. बोहरी यांच्या निवासस्थानी सुमारे ३७ वर्षांपासून श्री गणेशाची स्थापना करून गणेशोत्सव उत्साहात होत आहे. बोहरी परिवारातील सर्व सदस्य भक्तिभावाने गणेशाची विधिवत पूजा व सर्व धार्मिक विधी करून पाचव्या दिवशी गणेशाचे विसर्जन करतात. गणेशोत्सवात बोहरी परिवारासह रुग्णालयातील कर्मचारी सहभागी होतात. राष्ट्रीय एकात्मतेचे हे सुंदर उदाहरण असल्याच्या प्रतिक्रिया भाविकांमधून व्यक्त होत आहे. (Erandol Dr Bohra has been holding Ganeshotsav for 37 years )