Jalgaon Farmer Crisis: आठ महिन्यांत ९९ शेतकऱ्यांनी कवटाळले मृत्यूला; जिल्ह्यातील सत्र थांबता थांबेना; ४८ कुटुंबांना मदत, २२ प्रस्ताव नामंजूर, १८ प्रलंबित

जळगाव: जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे सत्र थांबता थांबत नसल्याचे विदारक चित्र सध्या दिसून येत आहे. शेतकरी आत्महत्या हा विषय दिवसेंदिवस गंभीर बनत आहे. गेल्या २०२५ या वर्षांत तब्बल २०३ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या. यंदा आठ महिन्यांत आतापर्यंत ९९ शेतकऱ्यांनी नापिकी, कर्जबाजारीपणा व अन्य कारणांमुळे मृत्यूला जवळ केले. .जिल्ह्यात वादळी वाऱ्यांसह गारपीट, बेमोसमी पाऊस, अतिवृष्टी, नैसर्गिक आपत्तीअंतर्गत शेतकऱ्यांना शासनस्तरावरून पंचनामा वा सरसकट नुकसान हेक्टरी ८,५०० रुपये व हेक्टरी १० हजार रुपये बियाणे अनुदान असे मदत रकमेचेदेखील वितरण आतापर्यंत करण्यात आले आहे. तरी नापिकी, अल्पदर, कर्जफेड नसल्याने थकबाकीत गेल्याने नवीन कर्ज घेण्यास अपात्र आदी कारणांमुळे हताश होऊन जानेवारी ते डिसेंबर २०२५ दरम्यान तब्बल २०३ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद शासनदरबारी मदत अनुदान प्रस्तावातून समोर आली आहे..Petrol-Diesel Price: CNG महागल्यानंतर आता पेट्रोल-डिझेलचेही नवे दर जाहीर! मुंबई-पुण्यासह महाराष्ट्रात आजचे नवे दर पाहा.दरवर्षाची आकडेवारी पाहता मार्च ते मे व जुलै ते ऑक्टोबरदरम्यान शेतकरी आत्महत्यांचा आलेख उंचावलेला दिसतो. यंदा जानेवारी ते ऑगस्ट या आठ महिन्यांत तब्बल ९९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. सर्वांत जास्त १५ आत्महत्यांची नोंद जानेवारी २०२६मध्ये झाली आहे. मार्चदरम्यान १४ आत्महत्या नोंदवल्या गेल्या आहेत. यात जानेवारी ते ऑगस्टदरम्यान एकूण ९९ आत्महत्या आहेत. जिल्हास्तरावर आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांकडून सादर झालेल्या मदत अनुदान प्रस्तावांपैकी सरासरी निम्मे ४८ प्रस्ताव जिल्हास्तरीय शेतकरी आत्महत्या समितीअंतर्गत मदतीसाठी पात्र आहेत, तर २२ प्रस्ताव सबळ कारणांअभावी अपात्र आहेत. २९ प्रलंबित आहेत..‘आपुलकी’चे पाल्यांना पाठबळजिल्ह्यात आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणासाठी पाठबळ म्हणून जिल्हा प्रशासनाने पुढाकार घेतला आहे. जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांच्या संकल्पनेतून ‘आपुलकी‘ या प्रकल्पांतर्गत पुण्याच्या ‘स्नेहवन’ या सामाजिक संस्थेमार्फत आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील पाल्यांना मोफत निवासी शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय तत्कालीन जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी २०२० ते २०२३दरम्यान सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील महिलांना स्वयंरोजगार व आर्थिक सक्षमीकरणासाठी मसाला, पिठाची गिरणी वा गृहोद्योग आदी माध्यमांतून मदत उपलब्ध करून दिली..CJI Surya Kant: “तुम्हाला २०० वर्षे लागली, आम्हाला घाई का?”; सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचा श्रीमंत देशांना थेट सवाल .प्रशासन-विद्यापीठ सामंजस्य करारखानदेशात विशेषतः जळगाव जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्यांची आकडेवारी पाहता शेतकऱ्यांना सामाजिक-आर्थिक व मानसिक निराशेच्या या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी शासनस्तरावरून सहाय्यतेने सामाजिक बांधिलकीच्या नात्याने विद्यापीठ प्रशासनाशी विचारविनिमय केला आणि सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करीत शेतकऱ्यांचे उज्ज्वल भविष्य घडविण्यासह सक्षमतेसह सन्मानाने व आत्मविश्वासाने पुन्हा उभे राहण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांसाठी तत्कालीन जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी शासनाला अहवाल दिला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.