Jalgaon Farmer Loan Waiver : कर्जमुक्ती योजनेत 65 हजार शेतकरी पात्र; 35 हजार जणांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण, पहिल्या टप्प्यातील यादी प्रसिद्ध

जळगाव : राज्य शासनाच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ अंतर्गत जिल्ह्यातील ८७ हजार ८२६ कर्जखात्यांची माहिती पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली (Ahilyadevi Holkar Farmer Loan Waiver Eligibility Maharashtra) असून, त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात ६५ हजार ३४३ कर्जखात्यांची यादी आधार प्रमाणिकरणासाठी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. आतापर्यंत ३५ हजार ४१ शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणिकरण पूर्ण केले असून ही प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली..जिल्हाधिकारी घुगे म्हणाले, राज्य शासनाने २ जून २०२६ रोजी शासन निर्णयाद्वारे ही योजना जाहीर केली असून त्यामध्ये कर्जमाफी, एकवेळ समझोता (ओटीएस) आणि प्रोत्साहनपर लाभ असे तीन घटक आहेत. पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी दिली जाणार आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनी अतिरिक्त रक्कम ३१ मार्च २०२७ पर्यंत बँकेत भरल्यानंतर त्यांनाही दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे..योजनेत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या पीक कर्जांचा तसेच पुनर्गठित व फेरपुनर्गठित कर्जांचा समावेश आहे. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतची थकबाकी, जी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड झालेली नाही, ती कर्जमाफीसाठी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे..Ahilyadevi Holkar Loan Waiver : कर्जमाफी अन् 50 हजारांचे प्रोत्साहनपर अनुदान! 41 हजार 552 शेतकऱ्यांचे खाते होणार नील; जिल्हाधिकाऱ्यांची माहिती.प्रोत्साहनपर लाभ योजनेअंतर्गत २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीक कर्ज वेळेत फेडणाऱ्या तसेच २०२५-२६ मधील पीक कर्जाची मुदतीत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे..जिल्ह्यातील ८७ हजार ८२६ कर्जखात्यांमध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची ६३ हजार ५११ आणि व्यापारी बँकांची २४ हजार ३१५ कर्जखाती आहेत. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात ५३ हजार ८९६ सहकारी बँकांची आणि ११ हजार ४४७ व्यापारी बँकांची, अशा एकूण ६५ हजार ३४३ कर्जखात्यांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे..KDCC Bank Decision : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना! पात्र शेतकऱ्यांच्या व्याजाचा भार 'केडीसीसी' उचलणार; नफ्यातून भरणार 10 कोटींहून अधिक रक्कम.उर्वरित खात्यांची माहिती ऑगस्टमध्ये शक्यउर्वरित खात्यांची माहिती ऑगस्टमध्ये प्रसिद्ध होण्याची अपेक्षा आहे. शासनाने ९ जून २०२६ ला सर्व''व्यापारी बँकांना पत्र देऊन अनुत्पादित वर्गवारीतील खात्यांना विशिष्ट प्रमाणात सवलत देण्याबाबत निर्देश दिले असून, १ एप्रिल २०२६ नंतरचे व्याज आकारू नये, असेही स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण करताना पोर्टलवरील थकबाकीची रक्कमच ग्राह्य धरावी, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.