जळगाव

Jalgaon Farmer Loan Waiver : जळगाव जिल्ह्यातील 53 हजार 893 शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी पात्र! यादी जाहीर; पाहा कुठे पाहायला मिळणार नाव

Jalgaon Farmer Loan Waiver Beneficiary List 2026 : जळगाव जिल्ह्यात पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत ५३,८९६ पात्र शेतकऱ्यांची यादी जाहीर झाली. लाभासाठी अग्रीस्टॅक नोंदणी व आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य आहे.
Ahilyadevi Holkar Farmer Loan Waiver Scheme

Ahilyadevi Holkar Farmer Loan Waiver Scheme

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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जळगाव : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६साठी जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांमधील पात्र शेतकऱ्यांची यादी प्राप्त झाली (Ahilyadevi Holkar Farmer Loan Waiver Scheme Maharashtra) आहे. जिल्ह्यातील एकूण ५३ हजार ८९६ पात्र लाभार्थ्यांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे.

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