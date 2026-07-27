Jalgaon Farmer Loan Waiver : जळगाव जिल्ह्यातील 53 हजार 893 शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी पात्र! यादी जाहीर; पाहा कुठे पाहायला मिळणार नाव

जळगाव : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६साठी जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांमधील पात्र शेतकऱ्यांची यादी प्राप्त झाली (Ahilyadevi Holkar Farmer Loan Waiver Scheme Maharashtra) आहे. जिल्ह्यातील एकूण ५३ हजार ८९६ पात्र लाभार्थ्यांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे..या पात्र शेतकऱ्यांची यादी संबंधित विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांचे सचिव, संस्थेचे कार्यालय, बँकस्तरावर उपलब्ध आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांकडे अग्रीस्टॅक फार्मर आयडी असणे अनिवार्य आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप अग्रीस्टॅक नोंदणी केलेली नाही, त्यांनी तात्काळ जवळच्या आपले सरकार केंद्र/सीएससी केंद्रावर जाऊन अग्रीस्टॅक नोंदणी करावी..Nashik Farmer Loan Waiver : शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! कर्जमुक्तीची दुसरी यादी जाहीर; नाशिकमधील 68 हजारांहून अधिक शेतकरी पात्र, आधार-ॲग्रीस्टॅकची प्रक्रिया सुरू.कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी आपल्या जवळच्या आपले सरकार केंद्र/सीएससी केंद्रावर जाऊन आधार प्रमाणीकरण करून घेणे आवश्यक आहे. आधार प्रमाणीकरणाची संपूर्ण प्रक्रिया जिल्ह्यातील सर्व आपले सरकार केंद्र/सीएससी केंद्र, बँकेच्या शाखांत प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्णपणे विनामूल्य आहे. कोणत्याही केंद्रावर पात्र लाभार्थ्यांनी यासाठी कोणतीही रक्कम अदा करू नये, असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक महेशकुमार गायकवाड यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.