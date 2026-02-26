Jalgaon Farmer Loan Waiver 2026 : : जळगावच्या 45 हजार शेतकऱ्यांचे नशीब फळफळणार! सरकारने मागवली माहिती; शेतकरी कर्ज निवारण योजनेचा असा होणार फायदा!

जळगाव : राज्यातील शेतकरी कर्जमाफी प्रक्रियेला गती मिळाल्याचे संकेत दिसून येत आहेत. थकीत पीक कर्जदार (Jalgaon Farmer Loan Waiver 2026) शेतकऱ्यांची यादी तयार होत आहे. अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा होण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यातील विकास सोसायट्यांंतर्गत सुमारे ४० हजार व थेट कर्जपुरवठा झालेले पाच हजार असे सुमारे ४५ हजार शेतकरी गेल्या २०२५ मार्चनंतर थकीत आहेत..मार्च २०२५ वा त्या अगोदरच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासंदर्भात शासनाने ऑगस्ट २०२५ नंतर माहिती मागविली होती. त्यानुसार ‘शेतकरी कर्ज निवारण योजना २०२६’अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत..जिल्ह्यात २०२५मध्ये अतिवृष्टीमुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तब्बल २९९ कोटींपेक्षा अधिकचे अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. हे अनुदान तुटपुंजे असले तरी यंदा २०२५पर्यंतच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासंदर्भात शासनाने ऑगस्ट २०२५नंतर माहिती मागविली होती. यापूर्वी तत्कालीन भाजपच्या सरकारने २०१८ दरम्यान छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेदरम्यान पीककर्ज माफी व नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदानाचा लाभ दिला होता..त्याचप्रकारे यावेळीदेखील नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहन लाभ देत दिलासा मिळण्याची चिन्हे दिसून येत आहेत. मात्र, अर्थसंकल्पात होणाऱ्या तरतुदीनंतरच अंतिम चित्र स्पष्ट होणार आहे..Cloudy Weather Impact on Grapes : द्राक्ष उत्पादकांनो सावधान! व्यापाऱ्यांच्या 'या' जाळ्यात अडकू नका; पावसाच्या नावाखाली दराची मोठी लूट? तज्ज्ञांनी काय दिला सल्ला?.जिल्ह्यात २०२४-२५ दरम्यान जिल्हा बँकेअंतर्गत एक लाख ७५ हजार शेतकऱ्यांना विकास सोसायट्यांअंतर्गत एक हजार ५२ कोटी रुपयांचा पीककर्ज पुरवठा देण्यात आला होता. त्यापैकी एक लाख ३५ हजार शेतकऱ्यांनी परतफेड केली आहे. ४१ हजार शेतकऱ्यांना जिल्हा बँकेकडून थेट पीककर्ज पुरवठा झाला होता. त्यातील ३६ हजार शेतकऱ्यांनी परतफेड केली आहे. विकास सोसायटीचे ४० हजार व थेट कर्जपुरवठा असे पाच हजार मिळून सुमारे ४५ हजार शेतकरी २०२५मार्चनंतर थकीत आहेत..राष्ट्रीयीकृत बँकांचा हात आखडताजिल्हा बँकेसह राष्ट्रीयीकृत व अन्य खासगी बँकांना २०२५-२०२६अंतर्गत सुमारे चार हजार १७६ कोटी ९३ लाख रुपये कर्जवितरणाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी जिल्हा बँकेने खरीप व रब्बी हंगामाअंतर्गत १,०८० कोटी ८६ लाखांपैकी एक लाख ६४ हजार ९६८ शेतकरी सभासदांना एक हजार ८५ कोटी दोन लाखांचे सरासरी १५० टक्क्यांहून अधिक कर्जवितरण केले आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांना २,१७४ कोटी ३५ लाख रुपयांचे कर्जवितरणाचे उद्दिष्ट होते. मात्र, उद्दिष्टापैकी केवळ ५०८ कोटी ४२ लाखांचे सरासरी २३.३८ टक्केच कर्ज शेतकऱ्यांना दिले आहे..यात ग्रामीण बँकांचा शेतकरी कर्जवितरणात थोडाफार हातभार असून, त्यांनी ५३ कोटी २५ लाख उद्दिष्टांपैकी ३२ कोटी ५९ लाख सरासरी ६१.२० टक्के पीककर्ज वितरीत केले आहे. खासगी बँकांनी ८६८ कोटी ४७ लाखांपैकी २२३ कोटी १७ लाख म्हणजेच २५.७० टक्के कर्जवितरण केले आहे. एकूणच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची कर्जवितरणात व वसुलीतही आघाडी आहे. परंतु, राष्ट्रीयीकृत व खासगी बँकांचा मात्र हात आखडता आहे..Marriage Blessing Temple India : अजूनही 'सिंगल' आहात? लग्न ठरत नाहीये? 'या' प्राचीन मंदिरात कमरेला माळ बांधून फक्त 9 प्रदक्षिणा मारा, मग लग्न ठरलंच म्हणून समजा...!.शेतकऱ्यांची बँकेची माहिती रिकामीमार्च २०२५दरम्यान थकीत असलेल्यांना ''शेतकरी कर्जनिवारण योजना २०२६''अंतर्गत लाभ मिळणार असला तरी तब्बल ४५ हजार शेतकऱ्यांपैकी २६ हजार ४३७ शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आता तांत्रिक कारणामुळे टांगणीला लागली आहे. ऑगस्ट २०२५नंतर राज्य शासनाने थकीत पीक कर्जदार शेतकऱ्यांची तांत्रिक माहिती मागविली होती. त्यानुसार जिल्हा बँकेने वारंवार आवाहन करूनही या २६,४३७ शेतकऱ्यांनी अद्याप त्यांचे आधार कार्ड व बँक खात्याचा तपशील सादर न केल्याने जिल्हा बँकेच्या पोर्टलवर त्यांची नोंदणी रखडली आहे..कर्जमाफी न मिळाल्यास शेतकरी जबाबदारजिल्हा उपनिबंधक, बँकेचे संचालक व कार्यकारी संचालकांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे की, आधार कार्डची प्रत व बँक खाते क्रमांकाचा पुरावा (पासबुक/चेक) आपल्या गावाच्या विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेत (सोसायटी) किंवा जिल्हा बँकेच्या जवळच्या शाखेत सादर करावेत. वेळेत कागदपत्रे न दिल्यास कर्जमाफी मिळणार नाही व त्यास शेतकरी स्वतः जबाबदार राहतील. यात बँक किंवा सोसायटीची कोणतीही कायदेशीर जबाबदारी राहणार नाही, असे जिल्हा बँकेच्या सूत्रांकडून सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.