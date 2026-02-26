जळगाव

Jalgaon Farmer Loan Waiver 2026 : : जळगावच्या 45 हजार शेतकऱ्यांचे नशीब फळफळणार! सरकारने मागवली माहिती; शेतकरी कर्ज निवारण योजनेचा असा होणार फायदा!

Jalgaon Farmer Loan Waiver 2026 : Maharashtra Government’s Crop Loan Relief Plan Explained - जळगाव जिल्ह्यात सुमारे ४५ हजार थकीत शेतकऱ्यांना 'शेतकरी कर्ज निवारण योजना २०२६’अंतर्गत कर्जमाफीची शक्यता असून, अर्थसंकल्पातील घोषणेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
जळगाव : राज्यातील शेतकरी कर्जमाफी प्रक्रियेला गती मिळाल्याचे संकेत दिसून येत आहेत. थकीत पीक कर्जदार (Jalgaon Farmer Loan Waiver 2026) शेतकऱ्यांची यादी तयार होत आहे. अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा होण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यातील विकास सोसायट्यांंतर्गत सुमारे ४० हजार व थेट कर्जपुरवठा झालेले पाच हजार असे सुमारे ४५ हजार शेतकरी गेल्या २०२५ मार्चनंतर थकीत आहेत.

