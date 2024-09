Like every year on Jain Hills, the beehive was celebrated with enthusiasm this year too. esakal

जळगाव Jalgaon Pola Festival: विदेशी नागरिकांसह भूमिपुत्रांनी धरला ठेका! ‘जैन हिल्स’वरील अनोखा पोळा; आदिवासी होळी नृत्य ठरले लक्षवेधी Jalgaon News : या पोळा उत्सवात विदेशी विद्यार्थ्यांसह भुमिपुत्रांनी ठेका धरला. वृषभ राजाविषयी कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी शहरातील मान्यवर व शालेय विद्यार्थ्यांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.