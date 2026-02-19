Jalgaon Insurance Scam : बनावट फळबागा दाखवून कोट्यवधींचा विमा हडपणाऱ्यांचे धाबे दणाणले; 'त्या' शेतकऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश

जळगाव : हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेत जळगाव जिल्ह्यात ४४ हजार हेक्टरवरील विमाक्षेत्र बोगस (Jalgaon Fruit Crop Insurance Scam) असल्याचे १४ फेब्रुवारीला उघड झाले आहे. त्यामुळे तेथील शेतकऱ्यांनी भरलेली ३७ कोटी ४३ लाख रुपयांची विमा हप्ता रक्कम जप्त करण्यात आली. संबंधित शेतकऱ्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश कृषी आयुक्तांनी दिले आहेत. .दरम्यान, कृषी आयुक्तांनी विमा कंपनीला (Weather Based Crop Insurance Scheme) पत्र देऊन जळगाव जिल्ह्यातील कोणत्या तालुक्यात किती शेतकऱ्यांनी बोगस क्षेत्र दाखविले, याची माहिती मागविली आहे. ती माहिती आल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल होणार आहेत. विमा कंपनी केव्हा शेतकऱ्यांची यादी देते, याकडे लक्ष लागले आहे..Nashik Farmer News : नाशिकात कर्जाला कंटाळून 45 वर्षीय शेतकऱ्यानं घेतला गळफास; डोक्यावर होतं पाच लाखांचं कर्ज.पंतप्रधान पीकविमा योजनेत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी आंबिया बहारासाठी राज्यभरातून विमा प्रस्ताव आले होते. मात्र, जळगाव जिल्ह्यात क्षेत्रापेक्षा जास्त विमा प्रस्ताव आले. त्यामुळे तेथील लागवड क्षेत्राबाबत कृषी विभागाचा संशय बळावला. शेवटी भारतीय कृषी विमा कंपनी व कृषी विभागाने सखोल तपासणीचा निर्णय घेतला. त्यासाठी महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्राची मदत घेण्यात आली. तपासणीसाठी ३० सेंटिमीटर क्षमतेची उच्चप्रतीची उपग्रह प्रतिमा वापरण्यात आली..जळगाव जिल्ह्यात एकूण ९६ हजार १५२ हेक्टरवरील बागांसाठी विमा प्रस्ताव आले आहेत. मात्र, तपासणीत लागवड केवळ ५२ हजार ११० हेक्टरवर आढळली. त्यामुळे तब्बल ४४ हजार ४१ हेक्टरवर बोगस लागवड दाखविल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. चोपडा तालुक्यात केळी लागवड १८ हजार १५ हेक्टरवर दाखविली आहे. तपासणीत पाच हजार ९४२ हेक्टरच आढळले. तेथे १२ हजार ७३ हेक्टरवरील बागा बोगस आढळल्या. धरणगाव तालुक्यातही विमा संरक्षित क्षेत्र तीन हजार ६२० हेक्टरवर दाखविले. तेथे प्रत्यक्षात केवळ ६४६ हेक्टरवर केळीबागा असल्याचे सिद्ध झाले..सात तालुक्यांत बोगस विमाधरणगाव, चोपडा, रावेर, मुक्ताईनगर, चाळीसगाव, चोपडा, यावल या सात तालुक्यांत बोगस फळविमा काढला. मात्र, त्याची नेमकी माहिती काढण्याचे काम सुरू आहे. लवकरच ती माहिती समोर येईल, अशी माहिती कृषी विभागाने दिली..Pakistan Espionage Case : पाकिस्तानसाठी हेरगिरी करणाऱ्या रॅकेटचे धागेदोरे उघड; केरळमधून 21 वर्षीय आलिफ इस्लामला बेड्या, पोलिसांची मोठी कारवाई.कंपनीकडून हप्त्याची रक्कम जप्तकेळीला प्रतिहेक्टरी १.७० लाख रुपये विमा संरक्षण मिळते. त्यासाठी विमा कंपनी प्रतिहेक्टर ५७ हजार ८०० रुपये विमा हप्ता जमा करते. यात शेतकरी हिस्सा म्हणून प्रतिहेक्टर आठ हजार ५०० रुपये विमा कंपनीने जमा केले आहेत. शिवाय केंद्राकडून विमा हप्ता अनुदानापोटी हेक्टरी २१ हजार २५० रुपये, तर राज्याकडून २८ हजार ५० रुपये कंपनीला मिळणार होते. मात्र, आता बोगस क्षेत्रावरील विमा हप्त्याचे ३७ कोटी ४३ लाख रुपये आता कंपनीने जप्त केले आहेत. त्यामुळे बोगस प्रस्तावांपोटी विमा हप्ता अनुदान हिस्सा म्हणून केंद्राकडून ९३ कोटी ५८ लाख रुपये कंपनीला मिळणार नाहीत. राज्याकडूनही १२३ कोटी ५३ लाख रुपये दिले जाणार नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.