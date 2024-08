Ganesh Bharambe taking a selfie with his friends during the Northern Channel Narmada Parikrama four months ago. Neighbors Sarang Kerhalkar, Ramakant Bhalerao, Gan Singh Patil etc. esakal

Nepal Bus Accident : आध्यात्मिक विचारांचा असलेला आमचा मित्र गणेश नेहमी म्हणायचा, की वयाच्या चाळिशीपर्यंत सर्व देवदर्शन पूर्ण केल्यानंतर पैसा कमवायच्या मागे लागायचे आहे. दुर्दैवाने वयाच्या चाळिशीतच त्याचा मृत्यू झाला, अशी भावना गणेश भारंबे यांचा मित्र सारंग केऱ्हाळकर यांनी व्यक्त केली. नेपाळमध्ये बस नदीत कोसळून २५ प्रवासी ठार झाले. त्यात भुसावळच्या तुकारामनगर भागात राहणाऱ्या गणेश भारंबे यांचे संपूर्ण कुटुंबच उद्ध्वस्त झाले. (Ganesh Bharambe entire family was dead in accident in Nepal )