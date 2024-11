Jalgaon News : 2 जीव गेल्यानंतरही गॅस रिफिलिंगचा धंदा सुरूच; आणखी एक छापा

Suspect along with seized material and police team. esakal

सकाळ वृत्तसेवा जळगाव : इच्छादेवी पोलिस चौकीशेजारी बेकायदा प्रवासी वाहनात गॅस भरताना झालेल्या स्फोटात दोघांचा मृत्यू झाला व आठ जखमींवर उपचार सुरू आहेत. त्यांपैकी तिघांची प्रकृती चिंताजनक असून, प्रशासनाविरोधात रोष व्यक्त होत आहे. अशाही स्थितीत चोरून गॅस रिफिलिंगचे धंदे सुरूच आहेत. एमआयडीसी पोलिसांनी शनिवारी (ता. ९) पहाटे चारला शेरा चौकात व रविवारी (ता. १०) दुपारी शनिपेठ पोलिसांनी कांचनगरात छापा टाकून गॅस रिफिलिंग करणाऱ्याला अटक केली. (Gas refilling business continues with another ride after 2 lives lost )