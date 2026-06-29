जळगाव

Jalgaon Illegal Sand Mining : जळगावात 'सिनेस्टाईल' थरार! वाळू माफियांचा नायब तहसीलदारांच्या गाडीवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न, कार आडवी लावून डंपर पळवले

Revenue Team Chases Illegal Sand-Laden Dumper : जळगावच्या दापोरा परिसरात अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्या डंपरचा महसूल पथकाने पाठलाग केला. मात्र, काळ्या कारने पथकाचा मार्ग अडवून डंपर पळवून लावला.
Girna River sand mafia latest news

Girna River sand mafia latest news

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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जळगाव : तालुक्यातील दापोरा येथून वाहणाऱ्या गिरणा नदीपात्रातून बेकायदा वाळू उत्खनन करून ती शिरसोलीमार्गे वाहतूक केली जाते. शनिवारी (ता. २७) रात्री वाळूच्या डंपरचा पाठलाग करणाऱ्या महसूल विभागाच्या पथकासमोर सुसाट कार आडवी उभी (Girna River illegal sand transportation) करून डंपर पळवून नेले. या प्रकरणी दोघांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले.

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