Jalgaon Illegal Sand Mining : जळगावात 'सिनेस्टाईल' थरार! वाळू माफियांचा नायब तहसीलदारांच्या गाडीवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न, कार आडवी लावून डंपर पळवले

जळगाव : तालुक्यातील दापोरा येथून वाहणाऱ्या गिरणा नदीपात्रातून बेकायदा वाळू उत्खनन करून ती शिरसोलीमार्गे वाहतूक केली जाते. शनिवारी (ता. २७) रात्री वाळूच्या डंपरचा पाठलाग करणाऱ्या महसूल विभागाच्या पथकासमोर सुसाट कार आडवी उभी (Girna River illegal sand transportation) करून डंपर पळवून नेले. या प्रकरणी दोघांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले. .जळगाव तहसील कार्यालयातील नायब तहसीलदार राहुल नगराज वाघ (वय ३९) शनिवारी (ता.२७) पथकासह गस्तीवर होते. रात्री साडेदहाच्या सुमारास पथक शिरसोली (प्र.न.) येथील इंदिरानगरमार्गे दापोरा गावाकडे नदीच्या दिशेने जात होते. त्यावेळी समोरून भरधाव वाळू घेऊन येणारे डंपर त्यांना दिसले. निमुळता गाव रस्ता अन् भरधाव डंपरचा पाठलाग करीत पथक त्याला अडविणार इतक्यात एक काळ्या रंगाच्या कारचालकाने पथकाच्या अंगावर कार घालून ते अडवून धरले व डंपरचालकाला इशारा करताच डंपरसह चालक पसार झाला..Shaktipeeth Highway : "सागरेश्वर अभयारण्यातून 'शक्तिपीठ' नेण्याचा निर्णय तातडीनं बदला, अन्यथा फडणवीसांच्या 'वर्षा' निवासस्थानासमोर आत्मदहन करणार".काळ्या रंगाची कार अंगावरमहसूल पथकाने वाळूच्या डंपरचा पाठलाग करण्याचा प्रयत्न केला. डंपर थांबवून पथकाचे वाहन जवळच पोहोचलेही, इतक्यात सिनेस्टाईल पद्धतीने काळ्या रंगाची कार (क्रमांक एमएच १९ ईजी ९१७१) पथकाच्या वाहनावर चाल करून आल्याने पथकाला सावधानतेने वाहन आवरावे लागले. दोन्ही वाहनांची धडक होण्याच्या भितीने महसूल पथकाचा चालक सावरत नाही तोवर, कारचालकाने डंपरचालकास ‘चल-चल तू निघ, मी बघतो’, असा इशारा देत डंपर पळवून लावले..Sangli DCC Bank : नातेवाइकांना कोट्यवधींची कर्जमाफी? नाबार्डच्या तपासणीत मोठा खुलासा, सांगली जिल्हा बँक अडचणीत, आमदार पडळकरांचा संचालकांवर गंभीर आरोप.वाळूच्या वाहनांना रात्री-बेरात्री सुरक्षा देणारे सशस्त्र गुंड दुचाकी, चारचाकी वाहनातून या वाळूच्या वाहनांच्या मागे-पुढे असतात. पथकाने वाहन अडविण्याचा प्रयत्न करताच गोंधळ घालतात. वेळप्रसंगी पथकावर हल्ला चढविण्यासही मागेपुढे पाहत नाहीत. शनिवारी रात्री डंपरचा पाठलाग करणाऱ्या पथकाच्या वाहनावरच कार घातली. चालक सजग असल्याने प्रसंगावधान राखत वाहनावर नियंत्रण मिळविल्याने वाहनांची धडक वाचवली. अन्यथा गंभीर अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..Shaktipeeth Highway : अदानी-अंबानींसाठी सुपीक जमीन जाणार? 'शक्तिपीठ' महामार्गावरून सांगलीतील शेतकऱ्यांचा एल्गार, जिल्हा परिषदेवर वाढला दबाव.डंपरमध्ये पाच ब्रास वाळूमहसूल पथकाने कारवाईसाठी डंपर अडवून तो ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला. तो, विना नंबरप्लेट डंपर दहा टायर मोठा हायवा असल्याचे मोबाईलमध्ये चित्रीत झाले. जवळपास पाच ब्रास वाळू डंपरमध्ये होती. नायब तहसीलदार वाघ यांच्या तक्रारीवरून विनाक्रमांकाच्या डंपरचा चालक व कारचालक अशा दोघांविरुद्ध एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात (गु.र.न. ५७८/२०२६नुसार ‘बीएनस’च्या कलम ३०३(२) व २२२अन्वये) गुन्हे दाखल करण्यात आले. पोलिस नाईक चेतन पाटील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.