Jalgaon News : अमळनेरात पीकअप शेडचे लोकार्पण; प्रवासी, टॅक्सीचालकांची सोय

Minister Anil Bhaidas Patil and dignitaries present while inaugurating the passenger and taxi stand. esakal

सकाळ वृत्तसेवा Jalgaon News : येथील बसस्थानकाशेजारील टॅक्सी स्टँडवर प्रवाशांचे ऊन व पावसापासून संरक्षण व्हावे, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होती. अखेर प्रवाशांसह टॅक्सीचालकांची सोय झाली असून, या पीक शेडचे लोकार्पण स्थानिक आमदार तसेच राज्याचे मदत व पुनर्वसनमंत्री अनिल भाईदास पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. मंत्री पाटील यांच्या प्रयत्नाने स्थानिक आमदार निधीतून भव्य पीकअप शेड उभारण्यात आले. (Inauguration of pick up shed at Amalner )