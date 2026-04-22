Jalgaon News : जळगाव शहरातील चौपदरी महामार्गावर ‘व्हाइट टॉपिंग’; ‘गिरणे’वर समांतर पूल होणार

जळगाव - एकीकडे शहरातील चौपदरी महामार्गाचा देखभाल दुरुस्ती दायित्व कालावधी (डिफेक्ट लायबलिटी पीरेड) संपत असताना या रस्त्याच्या मजबुतीकरणासाठी त्यावर 'व्हाइट टॉपिंग' करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ७२ कोटींच्या खर्चाची निविदा मंजूर करण्यात आली असून, या महामार्गावर ज्या भागात पाणी साचते, त्याठिकाणी ड्रेनेजचे कामही केले जाईल. गिरणा नदीवरील पुलाला समांतर पुलाचे कामही यात समाविष्ट आहे..जळगाव शहरातील विस्तारासोबत शहरातून जाणाऱ्या महामार्गावर वाहनांची प्रचंड वर्दळ वाढली. राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामात पाळधी ते तरसोद असा जळगाव शहराला वळण रस्ता (बायपास) तयार करण्यात आल्यानंतरही शहरातील वाहतूक कमी झाली नाही. शहरातील महामार्ग चौपदरी नसल्याने अपघातांचे प्रमाणही अधिक होते. या महामार्गाने दरवर्षी अनेक निष्पापांचा बळीही घेतला आहे. त्यामुळे शहरातील महामार्गावर चौपदरी रस्त्याच्या कामासाठी विशेष निधी मंजूर करुन २०२१-२२ मध्ये या रस्त्याचे चौपदरीकरण करण्यात आले..निकृष्ट कामाने रस्त्याची दुरवस्था२०२० मध्ये खोटेनगर ते कालिंकामाता चौकापर्यंतच्या सात किलोमीटर टप्प्याचे चौपदरीकरणाचे काम सुरू झाले. झांडू कन्स्ट्रक्शन या एजन्सीने घेतलेले हे काम अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे झाले. शिवाय, या कामासाठी बनविण्यात आलेला विस्तृत प्रकल्प अहवालच (डीपीआर) मुळात दोषपूर्ण असल्याने चौपदरी रस्ता होऊनही त्याच्या योग्य नियोजनाअभावी व निकृष्ट कामाअभावी त्याची दुरवस्था झाली. २०२२ मध्ये या रस्त्याचे चौपदरीकरण पूर्ण करण्यात आले.. आणि नंतर रस्त्यातील ७ किलोमीटरचे दुभाजक खोदून त्यात केबल व पथदीपांची सुविधा करण्यात आल्याचा अजब प्रकारही याच रस्त्यावर घडला..आता नव्याने काम२०२२ मध्ये पूर्ण झालेल्या शहरातील या चौपदरी महामार्गाचा देखभाल दायित्व कालावधी पुढच्या वर्षी २०२७ मध्ये संपतोय. या कालावधीतच अनेकदा रस्त्याची दुरुस्ती करावी लागली आहे. योग्य नियोजनाअभावी या चौपदरी मार्गावर अनेक ठिकाणी पावसाचे पाणी साचते. काही ठिकाणी उड्डाणपुलावर रस्ता खचला आहे, त्यामुळे अपघातांचा धोका कायम आहे. वारंवार दुरुस्ती करुनही काही ठिकाणी रस्त्यावर खड्डे पडत आहेत. त्यामुळे या रस्त्याचे नव्याने मजबुतीकरण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे..'व्हाइट टॉपिंग' होणारनव्याने मंजूर कामात खोटेनगर ते कालिंकामाता चौकापर्यंतच्या ७ किलोमीटरच्या टप्प्यात सध्या दोन्ही बाजूंनी जेवढा रस्ता चौपदरी करण्यात आला आहे, त्यावर कॉंक्रिटीकरणाद्वारे 'व्हाइट टॉपिंग' केले जाणार आहे. शिवाय, प्रभातचौकासह अग्रवाल हॉस्पिटल चौक, दादावाडी चौकाच्या ठिकाणी असलेल्या उड्डाणपुलावर ज्या ठिकाणी पाणी साचते, त्या भागात ड्रेनेजची व्यवस्था करण्यात येणार आहे..७२ कोटींच्या कामात पूलहीगिरणा नदीवर बांभोरीजवळ सध्या अस्तित्वात असलेल्या पुलाची अवस्थाही दयनीय झाली आहे. पुलाच्या क्षेत्रातील प्रचंड वाळू उपशामुळे पुलाचा पाया उघडा पडून पूल धोकादायक बनला आहे. पुलाचे कठडे व रस्ताही खराब झाला आहे. त्यामुळे चौपदरी रस्त्याच्या 'व्हाइट टॉपिंग'सह या कामात गिरणा नदीवरील पुलाला समांतर पूल तयार करण्यात येणार आहे. नंदुरबारच्या ड्रीम कन्स्ट्रक्शनने हे काम ३० टक्के कमी दराने घेतल्याचे सांगण्यात आले.