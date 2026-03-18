Jalgaon ITI Student Death : बापाची पाठ फिरताच लेकानं घेतला जगाचा निरोप; शासकीय वसतिगृहात 18 वर्षाच्या ITI विद्यार्थ्यानं घेतला गळफास, आयुष्य संपवण्यापूर्वी रोहितनं...

जळगाव : शासकीय सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहात राहणाऱ्या रोहित समाधान पवार (वय १८, रा. निंभोरा, ता. धरणगाव) या विद्यार्थ्याने मंगळवारी (ता. १७) दुपारी राहत्या खोलीत गळफास घेऊन आत्महत्या (18-Year-Old ITI Student Dies) केली. त्याचे वडील रोहितला भेटून ख्याली खुशाली घेऊन गावी परतले अन् मुलाने आत्महत्या केल्याचे वृत्त त्यांच्या कानी पडल्याने पित्यासह कुटुंबीय हादरले. .येथील शासकीय आयटीआयमध्ये रोहित पवार शिक्षण घेत होता. मंगळवारी सकाळी त्याचे वडील समाधान पवार आणि काका त्याला भेटायला वसतिगृहात आले होते. त्यावेळी 'पोटात दुखत असल्याने कॉलेजला गेलो नाही,' असे त्याने वडिलांना सांगितले..वडील गावी परतल्यानंतर काही तासांतच रोहितने हे टोकाचे पाऊल उचलले. दुपारी तीनच्या सुमारास रोहितचा रूममेट सागर शिरोळ महाविद्यालयातून परतला. त्याने दरवाजा ठोठावला असता, आतून प्रतिसाद मिळाला नाही. संशय आल्याने त्याने वसतिगृहातील कर्मचारी रणजित सावळे यांना बोलावले..दरवाजाला जोरात धक्का देऊन तो उघडला असता, रोहित गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळला. त्याला तातडीने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात नेले. मात्र, डॉक्टरांनी तपासून त्याला मृत घोषित केले..इन्स्टावरील स्टेटस...आत्महत्येपूर्वी रोहितने आपल्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर एक सूचक स्टेटस ठेवले होते. त्यामध्ये त्याने म्हटले होते, की 'इन्स्टाग्राम अकाउंटला समस्या येत असल्याने आजपासून अकाउंट बंद करीत आहे. कोणीही मेसेज करू नये, कोणाला काही वाईट मेसेज गेले असतील तर माफ करा.' या संदेशामुळे रोहित काही मानसिक तणावाखाली होता का, असा प्रश्न उपस्थित होत असून, त्याचे मित्रही या घटनेने हादरले आहेत..वडिलांचा आरोप आणि चौकशीची मागणीरोहितच्या आत्महत्येचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र, 'वसतिगृहात त्याला काहीतरी त्रास होत असावा, त्यातूनच रोहितने टोकाचा निर्णय घेतला,' असा गंभीर आरोप रोहितचे वडील समाधान पवार यांनी केला आहे. तर, भाजप नगरसेवक अनिल अडकमोल यांनीही या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणी एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद झाली आहे. रोहितच्या मागे आई, वडील आणि लहान भाऊ असा परिवार आहे.