Jalgaon Crime : चॉपर हल्ल्यातील जखमी तरुणाचा अखेर मृत्यू; 500 रुपये न दिल्याने पोटात केले होते वार, दहा तास मृत्यूशी झुंज अयशस्वी

जळगाव : गल्लीतील तरुणाने पाचशे रुपये न दिल्याने नितीन काळे या तरुणाच्या पोटात धारदार शस्त्राने वार करून त्याला गंभीर जखमी केले होते. या गंभीर तरुणाला पोलिसांनीच रुग्णालयात (Young Man Killed in Jalgaon) दाखल केले होते. दरम्यान, दहा ते बारा तास मृत्यूशी झुंज देत अखेर सोमवारी (ता. २३) पहाटे नितीन याने मृत्यूला कवटाळले. या प्रकरणी शनिपेठ पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, संशयिताला अटक करण्यात आली आहे. .शनिपेठ पोलिस ठाण्यात दाखल तक्रारीनुसार, वाल्मीकनगर घरकुल येथे नितीन काळे हा आई-वडील, लहान बहिणीसह वास्तव्यास आहे. आई शेतमजुरी करून कुटुबाचा उदरनिर्वाह चालवते. साधारण एक वर्षापूर्वी दिनकर नगरातील रहिवासी श्याम तुकाराम सूर्यवंशी याने नितीन याला दारू पिण्यासाठी पैसे मागितले, ते दिले नाही, यावरून त्याच्या चेहऱ्यावर काचेची बॉटल फोडून दुखापत केली होती..शनिपेठ पोलिस ठाण्यात याप्रकरणी गुन्हा दाखल आहे. घटना घडल्यानंतर नितीनच्या कुटुंबीयांनी त्यास गोवा येथे कामधंद्यासाठी पाठविले होते. एक वर्षापूर्वी दाखल गुन्ह्यात न्यायालयाची तारीख असल्याने व मित्राच्या भावाचा साखरपुडा असल्याने नितीन दोन्ही कामांसाठी जळगावात आला होता. तीनच दिवसांपूर्वी घरी आला होता..घरी येऊन घेऊन गेलाघटनेच्या दिवशी रविवारी (ता.२२) नितीन आई-वडिलांसह घरी असतानाच दुपारी तीनला श्याम सूर्यवंशी त्याच्या घरी आला. त्याला दुचाकीवर बसवून सोबत घेऊन गेला. श्यामने पुन्हा त्यास पाचशे रुपये मागितले. ते देण्यास नकार दिल्याने दोघांची बोलाचाल झाली. तर एक वर्षापूर्वी नितीनच्या तक्रारीवरून दाखल गुन्ह्यात केस मागे घ्यावी म्हणून श्यामने वाद घालत त्याच्या पोटावर धारदार शस्त्राने हल्ला चढवला..पोटावर सपासप वार केल्याने नितीनच्या पोट पूर्णतः फाडले जाऊन आतडे बाहेर लोंबकळत होते. तसाच त्याला जिन्याखाली सेाडून श्यामने पळ काढला. घडल्या प्रकारानंतर नितीनचा मित्र, राहुल नारायण सोनवणे याने धावतच त्याचे घर गाठत नितीनच्या आईला घडला प्रकार सांगितला. तसेच दुचाकीवर बसवून घटनास्थळावर आणले. तोवर शनिपेठ पोलिस घटनास्थळी धडकले. जखमी नितीनला रिक्षातून जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..आई गं मी, आता वाचत नाहीरुग्णालयात नेताना नितीन आईला म्हणाला, 'श्याम सूर्यवंशी याने मला त्याच्या घरी नेऊन मी त्याच्याविरुद्ध एक वर्षापूर्वी केलेली केस मागे घेण्यासाठी दबाव आणत होता. मी त्यास नकार दिल्याने त्याच्याजवळील चॉपर काढून त्याने पोटावर एकामागून एक वार केले. मला तसाच रक्तबंबाळ अवस्थेत त्याच्या जिन्याजवळ टाकून तो पळून गेला. आई मी आता वाचत नाही..' असे नितीन याने त्याच्या आईला सांगितले..दहा तास मृत्यूशी झुंजजखमी नितीन याला जिल्हा रुग्णालयात दाखल केल्यावर अतिदक्षता विभागात त्याच्यावर तातडीचे उपचार सुरू करण्यात आले. तब्बल दहा तास त्याचा जीव वाचविण्यासाठी डॉक्टरांचे पथक सतत कार्यरत होते. अखेर पहाटे नितीनने मृत्यूला कवटाळले..कुटुंबीयांचा पोलिसांवर आरोपपहाटे नितीनचा मृत्यू झाल्यावर परिसरातील रहिवाशांसह नातेवाईकांची जिल्हा रुग्णालयात गर्दी झाली होती. अप्रिय घटना घडू नये, यासाठी पेालिसांतर्फे चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला. दंगा नियंत्रण, क्यूआरटीचे जवान तैनात करण्यात आले होते. मृत नितीनचे वडील आणि भावाने संशयित श्याम सूर्यवंशीबाबत पोलिसांना वारंवार तक्रारी करुनही त्यांनी अपेक्षित कारवाई न केल्याने माझ्या भावाचा जीव गेला असून, या घटनेला शनिपेठ पोलिस ठाण्यातील कर्मचारीच जबाबदार आहेत, असाही आरोप केला..संशयित सराईत गुन्हेगारश्याम सूर्यवंशी याला न्यायालयात हजर केले असता सात दिवसांची पोलिस कोठडी सुनाण्यात आली. सूर्यवंशी याच्यावर शनिपेठ पोलिसात २०१४, २०२०, २०२३, २०२५ या वर्षात गुन्हे दाखल आहेत. त्यामुळे पोलिसांनी १४ मे २०२५ ला हद्दपारीचा प्रस्ताव पाठविला होता. परंतु तो प्रस्ताव २९ सप्टेंबर २०२५ रोजी रद्द केला. मनपा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरही २६ डिसेंबर २०२५ ला प्रतिबंधात्मक कारवाई केली होती..गुन्हा दाखल; संशयित अटकेतनितीनची आई सुनीता काळे यांच्या तक्रारीवरून शनिपेठ पोलिस ठाण्यात श्याम तुकाराम सूर्यवंशी (रा. दिनकरनगर) याच्याविरुद्ध सुरवातीला खुनाचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. आज पहाटे जखमीचा मृत्यू झाल्यानंतर याप्रकरणी खुनाच्या कलमाचा समावेश करण्यात आला असून, संशयित श्याम तुकाराम सूर्यवंशी याला शनिपेठ पोलिसांनी अटक केली आहे. पोलिस निरीक्षक कावेरी कमलाकर तपास करीत आहेत.