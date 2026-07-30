Jalgaon ACB Action : 'कॅल्क्युलेटर बाबा'च्या कार्यालयावर धाड! शेतजमीन मोजणीसाठी लाच घेताना 'भूमिअभिलेख'मधील दोघांना रंगेहाथ पकडले; जळगावातील खळबळजनक घटना

जळगाव : शेतजमिनीच्या मोजणीची नोटीस काढणे आणि मोजणी वेगाने करून देण्यासाठी सात हजार ९०० रुपयांची लाच घेताना भूमापक राहुल रामचंद्र कोळी, डाटा एन्ट्री ॲापरेटर कल्पेश सोमनाथ पाटील यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने (Maharashtra ACB land records corruption) मुद्देमालासह अटक केली. याच कार्यालयातील ‘कॅल्क्युलेटर बाबा’ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या अधिकाऱ्याचीही पथकाने चौकशी केल्याची माहिती समोर आली आहे. .तक्रारदार शेतकरी (वय ४९, रा. जळगाव) यांनी भावाच्या नावे असलेल्या शेतीची मोजणी, पडताळणी आणि पोटहिस्सा पाडण्यासाठी भूमिअभिलेख कार्यालयात शासकीय शुल्क भरून अर्ज केला होता. अर्जाच्या अनुषंगाने २९ जुलैला शेतात मोजणी निश्चित केली होती..भूकरमापक राहुल कोळी आणि कंत्राटी कर्मचारी कल्पेश पाटील यांनी तक्रारदाराकडे मोजणी वेगाने करणे, नोटीस पाठविणे व खासगी मोजणीचा खर्च या नावाखाली एकूण सात हजार ९०० रुपयांची लाच मागितली. याबाबत तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दिली. या तक्रारीच्या पडताळणीत संशयितांनी लाच मागितल्याचे निष्पन्न झाले..Nitin Gadkari Complaint : 'जीवितहानी झाली असती तर जबाबदार कोण?' उड्डाणपुलाची भिंत कोसळल्याने भाजप आमदार आक्रमक; निकृष्ट कामाबाबत मंत्री गडकरींकडे करणार तक्रार.लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलिस उपअधीक्षक योगेश ठाकूर, निरीक्षक रेश्मा अवतारे व पथकाने कानळदा फाट्यावर सापळा रचला. संशयित राहुल कोळी याने तक्रारदाराकडून लाचेची रक्कम स्वीकारताच पंचासमक्ष पथकाने झडप घालून त्यास ताब्यात घेतले..Almatti Dam Controversy : आलमट्टीच्या उंचीवरून कर्नाटकची मनमानी! महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात जावे; तज्ज्ञांचं आवाहन, काय म्हणाले केंगार?.गुन्हा दाखलया प्रकरणी जळगाव तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. भूमापक राहुल रामचंद्र कोळी (वय ३२), डाटा एंट्री ॲापरेटर कल्पेश सोमनाथ पाटील (वय ३२) यांना पथकाने ताब्यात घेतले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.