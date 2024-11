Jalgaon Vidhan Sabha Election : 5 मतदारसंघांत बंडखोरी, महायुती-मविआसमोर आव्हान

Jalgaon Vidhan Sabha Election : विधानसभा निवडणुकीसाठी दाखल अर्जांच्या माघारीसाठी सोमवारी अंतिम दिवशी अधिकृत उमेदवारांची चांगलीच दमछाक झाली. माघारीनंतरही जळगाव शहरासह रावेर, अमळनेर, एरंडोल, पाचोरा अशा पाच मतदारसंघांमध्ये बंडखोरी कायम असून, प्रमुख नेते, पदाधिकारीच स्वपक्षासह मित्रपक्षाच्या उमेदवारांविरोधात मैदानात उभे ठाकले आहेत. बंडखोरी शमविण्यात विशेषत: मंत्री गिरीश महाजनांसह नेत्यांना पूर्णपणे अपयश आले हे माघारीअंती स्पष्ट झाले. विधानसभा निवडणुकीसाठी अर्ज माघारीच्या अंतिम दिवशी जिल्ह्यातील ११ मतदारसंघांतून ९२ उमेदवारांनी माघार घेतली. (last day for withdrawal of applications filed for assembly elections official candidates were exhausted)