जळगाव - महिलांमध्ये वाढत्या प्रमाणात आढळणाऱ्या गर्भाशयाच्या मुखाच्या कॅन्सरला प्रतिबंध करण्यासाठी राज्यभर एचपीव्ही लसीकरण मोहीम राबविली जात आहे. या मोहिमेत जळगाव जिल्ह्यात उल्लेखनीय कामगिरी झाली असून, यात जिल्हा राज्यात प्रथम स्थानावर राहिला आहे. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाच्या प्रभावी नियोजन व जनजागृतीमुळे आतापर्यंत २ हजार २९३ मुलींना लस देण्यात आली आहे..देशात महिलांमध्ये गर्भाशयाच्या मुखाच्या कॅन्सरचे प्रमाण वाढत आहे. यामुळे केंद्र व राज्य शासनाने एचपीव्ही लसीकरण मोहीम हाती घेतली आहे. या लसीकरणाबाबत नागरिकांमध्ये विशेषतः महिलांमध्ये असलेल्या विविध संभ्रमांमुळे अनेक ठिकाणी मोहिमेचा वेग मंदावलेला दिसून येतो.अशा परिस्थितीत जळगाव जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांनी आरोग्य यंत्रणेला विश्वासात घेत प्रभावी जनजागृती मोहीम राबविण्याचे निर्देश दिले. नागरिकांमधील गैरसमज दूर करून लसीकरणाबाबत विश्वास निर्माण करण्यात आल्याने जिल्ह्यातील मोहिमेला गती मिळाली..४२ लसीकरणाचे उद्दिष्टजळगाव जिल्ह्यासाठी एकूण ४१ हजार लसीकरणाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून, त्यापैकी आतापर्यंत २ हजार २९३ लसीकरण पूर्ण झाले आहे. या मोहिमेची सुरुवात ८ मार्चला जामनेर तालुक्यातील नेरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात मुख्य कार्यकारी अधिकारी करनवाल यांच्या उपस्थितीत करण्यात आली. मोहिमेला महिना झाला असून, आता पुढील तीन महिन्यांपर्यंत सदरची मोहीम सुरू राहणार आहे..उल्लेखनीय कामगिरीएचपीव्ही लसीकरण मोहिमेत राज्यातील इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत जळगाव जिल्हा आघाडीवर आहेत. या खालोखाल ठाणे जिल्हा (१ हजार ९९९) दुसऱ्या क्रमांकावर तर नागपूर जिल्हा (१ हजार २३४) तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांनी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सचिन भायेकर तसेच त्यांच्या टीमचे अभिनंदन करून पुढील उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी असेच प्रयत्न सुरू ठेवण्याचे आवाहन केले आहे.