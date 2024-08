Jalgaon News : लोहारा सरपंचांची अधिकाऱ्यांकडून झाडाझडती! समस्यांची पाहणी; 8 दिवसांत समस्या सोडविण्याच्या सूचना

While inspecting the problems with the villagers, Aniket Patil, Snehal Shelar, Rajendra Dhas etc. esakal

सकाळ वृत्तसेवा लोहारा (ता. पाचोरा) : येथील ग्रामपंचायतीच्या समस्यांबाबत ग्रामस्थांनी ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे समस्यांचा पाढा वाचला. नंतर त्यांच्या आदेशानुसार जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी बुधवारी (ता. १४) गावात भेट देऊन समस्यांची पाहणी केली. पाहणीत अनेक समस्या दिसून आल्याने अधिकाऱ्यांनी सरपंचांसह ग्रामविकास अधिकाऱ्यांना चांगलेच झापले. आठ दिवसांच्या आत सर्व समस्या सोडविण्याची सूचनाही त्यांनी केली. दरम्यान, मंत्री महाजन यांनी तत्काळ दखल घेतल्याने ग्रामस्थांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे. (Lohara sarpanch checking by authorities Problem solving instructions within 8 days)