Jalgaon Lok Sabha Election : सहाव्या दिवशी 17 उमेदवारांचे अर्ज दाखल

Jalgaon News : लोकसभा निवडणुकीत अर्ज दाखल करण्याच्या सहाव्या दिवशी बुधवारी (ता. २४) जळगाव व रावेर मतदारसंघात १७ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले. गुरुवारी (ता. २५) उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस आहे. भाजपतर्फे दोन्ही मतदारसंघातील उमेदवारांचे अर्ज दाखल होणार आहेत. (Jalgaon Lok Sabha Election 17 candidates filed their applications in Jalgaon and Raver constituencies)