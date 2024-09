Jalgaon News : सभासदांना 8 टक्के लाभांश, उत्पादकांना 70 पैसे बोनस : मंगेश चव्हाण

Rural Development Minister Girish Mahajan speaking at the annual meeting of District Milk Union. dignitaries on stage. esakal

सकाळ वृत्तसेवा









Copied जळगाव : जिल्हा दूध संघाला या वर्षात साडेनऊ कोटींचा नफा झाला आहे. मागील तोटा वगळता ७० पैसे प्रतिलिटर बोनस दूध उत्पादकांना देण्याचे ठरल्याचे सांगत अध्यक्ष आमदार मंगेश चव्हाण यांनी सभासदांना ८ टक्के लाभांश देण्याचे जाहीर केले. (mangesh chavan 8 percent dividend to members 70 paise bonus to producers) Loading content, please wait...