Jalgaon Agriculture : अनुदानापासून अनेक शेतकरी वंचित! चोपडा तालुक्यातील स्थिती; शासकीय यादीत नाव समाविष्ट करण्याची मागणी

गणपूर (ता. चोपडा) : गेल्या वर्षी शेतात कपाशी पिकाची लागवड करूनही नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या कापूस, सोयाबीन अनुदान यादीत नाव न आल्याने चोपडा तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. आपली नावे यादीत समाविष्ट करावीत, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. (Many farmers deprived of subsidy Status in Chopra Taluka)