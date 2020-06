विद्यमान आमदारासह महापैरांवर गुन्हा दाखल 

जळगाव :- शासकिय वैद्यकी महाविद्यालयात कोरोना बाधीत वृद्धेचा शौचालयात आठ दिवसानंतर मृतदेह आढळून आला. संतप्त भाजपा पदाधिकाऱ्यांसह आमदार महापौरांनी जिल्हा रुग्णालयाच्या कारभारा विरुद्ध अंदोलन करुन गो-बॅक डीन च्या घोषणा बाजी करुन अंदोलन केले होते. जमाव बंदी आदेशाचे उल्लंघन केल्या प्रकरणी 22 अंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. जिल्हा सामान्य रुग्णालय व शासकिय वैद्यकिय महाविद्यालयात वॉर्ड(क्र7) मध्ये वयोवृद्ध आजीबाईचा मृत्यु झाला आठ दिवस मृतदेह शौचालयात पडून असल्याचे काल आढळून आले. भाजप आमदार राजु मामा भोळे, महापौर भारती सोनवणे यांच्या नेतृत्वात काल अंदोलन करण्यात आले होते. याप्रकरणी सहाय्यक फौजदार भटू नेरकर यांच्या तक्रारीवरुन आमदार भोळे, महापौर भारती सोनवणे, कैलास सोनवणे, डॉ.राधेशाम चौधरी, नगरसेवक भगत बालाणी, अतुलसींग हाडा, मनोज अहुजा, अरविंद देशमुख, पितांबर भावसार, सुचिता हाडा, दिपक सुर्यवंशी, सुनील खडके, यांच्यासह इतर 8 ते 10 भाजपा कार्यकर्ते यांच्या विरोधात जिल्हाधिकारी यांचे जमाव बंदी आदेशाचे उल्लंघन कलम-188ख 143,269, यासह राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005चे कलम-51 ब, साथरोग नियंत्रण कायदा कलम-2,3 व 4 महाराष्ट्र पोलिस कायदा कलम-37(1)(3) चे उल्लंघन केल्या प्रमाणे गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे.



