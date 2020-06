video : मध्यरात्री माथेफिरू पेट्रोल घेवून आला...पुढे केले ते सीसीटीव्हीमध्ये कैद

जळगाव, :- अज्ञात माथेफिरूंनी मध्यरात्री पेट्रोल टाकून दोन कार व दोन दुचाकी जाळल्याची घटना तीन ठिकाणी घडली. यात एक कार व एक दुचाकी जळून खाक झाली तर उर्वरित दुचाकी आणि कार पेटवून दिल्याचा प्रकार सीसीटीव्हीत कैद झाला असून रामांनदनगर पोलिसात अज्ञात व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घटना-1)

रामानंदनगर पोलिस ठाण्यात दाखल तक्रारी नुसार, पहिल्या घटनेत बॅरिस्टर ऍड. उज्ज्वल निकम यांच्या बंगल्याच्या मागील गल्लीत नीरज सुरेशचंद्र छाजेड (वय-37 रा. रामदास कॉलनी) यांच्या मालकीची दोन दुचाकी आहेत. 1 जून रोजीच्या मध्यरात्री 2 वाजेच्या सुमारास अज्ञात व्यक्तींनी अपार्टमेंटमध्ये लावलेली दुचाकी (एमएच 19 बीझेड 6188) मोपेड गाडीवर पेट्रोल टाकून पेटवून दिली. यात दुचाकी जळून खाक झाली तर बाजूला उभी असलेली टीव्हीएस मोपेड (एमएच.19. एझेड.1237) अर्धवट जळाली. अपार्टमेंटमध्ये राहणाऱ्या वाचमनच्या लक्षात आल्याने आग लागल्यावर त्याने आरडाओरड केली. तातडीने पाणी टाकून ही आग विझविली. बाजूच्या अपार्टमेंटमध्ये लावलेल्या सीसीटीव्हीत संशयित कैद झाले आहेत. घटना-2)

दुसऱ्या घटनेत माजी आमदार गुरुमुख जगवाणी यांच्या बंगल्याच्या बाजूला राहणारे सुबोध मोतीचंद बुद्देलखंडी (वय-51 रा. ओंकारेश्वर मंदिराजवळ रामदास कॉलनी) यांची टोयोटा कार (एमएच.19 बीयू 7744) अपार्टमेंटच्या बाहेर पार्किंग मध्ये लावली होती. मध्यरात्री अडीच वाजेच्या सुमारास याच अज्ञात व्यक्तींनी ही कार पेटवून दिली. कारने मोठ्या प्रमाणावर आग धरल्याने अग्निशमन बंबाने ही आग विझविण्यात आली. घटना-3)

तिसऱ्या घटनेत गणपती नगरातील शालिमार अपार्टमेंटमध्ये राहणारे गिरीश बन्सीलाल मोतीरामाणी (वय-36) यांचे नातेवाईक भारत तलरेजा रा. सिंधी कॉलनी यांनी आपली कार लॉकडाऊनमुळे सासरे बन्सीलाल मोतीरामाणी यांच्याकडे फोर्ड कंपनीची कार (एमएच.19 सीयू.5515 ) दीड महिन्यापासून लावली होती. मध्यरात्री पावणे दोन वाजता अज्ञात व्यक्तीने पेट्रोल टाकले व पेटवून दिल्याचा प्रयत्न केला. हा प्रकार घरासमोरील सीसीटीव्हीत कैद झाले आहे. पहिल्यांदा कार पेटली नाही म्हणून पुन्हा संशयित कारजवळ येऊन पुन्हा पेटवून दिली व मेन गेटमधून पळ काढला. बन्सीलाल मोतीरामाणी यांच्या घराच्या बाजूला राहणारे करण पोपली हे कुलरमध्ये पाणी टाकण्यासाठी उठले तेव्हा कार पेटविल्याचे लक्षात आल्याने आरडाओरड केली. अपार्टमेंटमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांनी मिळेल त्या भांड्यात पाणी घेऊन कारला लागलेली आग काही मिनिटात विझविली. यात कारचे किरकोळ नुकसान झाले आहे सीसीटीव्हीत समाजकंटक कैद

नीरज छाजेड यांची दुचाकी जाळण्याच्या अगोदर रोडवर पाच मिनीट थांबले आणि नंतर दुचाकीवर पेट्रोल टाकून पेटविल्याचे दिसून येत आहे. तर शालीमार अपार्टमेंटमध्ये संपूर्ण घटना कैद झाली आहे. यात आग लावल्यापासून ते आग विझविण्यापर्यंत सर्व चित्रीकरण सीसीटीव्हीत कैद झाले आहे. याप्रकरणी रामानंदनगर पोलिस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तींविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. शालिमार अपार्टमेंट मध्ये गेल्या आठ दहा महिन्यापूर्वी असेच घराच्या दारांवर पेट्रोलचे बोळे टाकून राहते घर पेटविण्याचा प्रकार घडला होता. तेव्हाही पोलिसांत तक्रार नोंदवण्यात आली मात्र, त्यातून अद्याप काहीच निष्पन्न झालेले नसल्याचे रहिवाशांनी सांगितले.



