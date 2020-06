वीज गेल्याने दार उघडे करून ठेवणे पडले महागात

जळगाव, :- लाईट गेल्याचा फायदा घेत अज्ञात चोरट्यांनी एकाच गल्लीतील तिघांच्या घरातून तीन मोबाईल, कपड्यांची बॅगसह रोकड लंपास केल्याची घटना रामेश्वर कॉलनीत घडली. एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात अज्ञात चोरट्यांविरोधात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. दाखल गुन्ह्यात तक्रारदार रत्नाबाई मुरलीधर बैरागी (वय-28) रा. भगवान किराणा दुकानाजवळ रामेश्वर कॉलनी हे आपल्या कुटुंबासह राहतात. शनिवार जून रोजी रात्री 11 वाजेच्या सुमारास झोपले. मध्यरात्रीच्या सुमारास वीजपुरवठा खंडित झाल्याने त्यांनी दरवाजा उघडा ठेवून घरातच झोपले. लाईट गेल्याचा फायदा घेत अज्ञात चोरट्यांनी घरात ठेवलेला 5 हजार रुपयाचा मोबाईल चोरीस झाल्याचे आढळून आले. दरम्यान आज सकाळी 6 वाजता उठल्यावर हा प्रकार लक्षात आला. ते घराबाहेर आल्यावर गल्लीत आल्यावर घराच्या शेजारी राहणारा त्यांचा भाऊ अनिल नारायण बैरागी यांचा मॅक्रोमॅक्‍स कंपनीचा 5 हजार रुपये किमतीचा मोबाईल, कपड्याची बॅग व 1 हजार रुपये रोख आणि गल्लीत राहणारे किरण सुपडू कोचुरे यांचा 5 हजार रुपये किमतीचा मोबाईल चोरी गेल्याचे समोर आले. रत्नाबाई बैरागी यांच्या फिर्यादीवरून एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात अज्ञात चोरट्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास पोलिस नाईक. महेंद्रसिंग पाटील आणि महेंद्र गायकवाड करीत आहे.

Web Title: jalgaon marathi news ; Three mobile lamps in the same street in Rameshwar Colony