हातात चिठ्ठी दिली अन्‌ पोत तोडून चोरटे पसार

जळगाव, शहरातील भूषण कॉलनी हनुमान मंदिरा जवळील 52 वर्षीय गृहिणी गल्लीत शेजाऱ्यांकडे गेल्या होत्या. घरा बाहेर उभे असताना दुचाकीवर आलेल्या दोघांनी पत्ता विचारण्याच्या बहाण्याने हातात चिठ्ठी दिली व काही कळण्याच्या आतच गळ्यातून पोत तोडून पळ काढला. भूषण कॉलनी येथील रहिवासी अनिता चंद्रकांत बेंडाळे (वय-52) या सकाळी पावणे बारा वाजता गल्लीतील लीना झोपे यांच्या घरी कामानिमित्त गेल्या होत्या. घराबाहेर दोन्ही महिला उभ्या असताना काळ्या रंगाच्या पल्सर दुचाकीवर आलेल्या दोन तरुणांनी पत्ता विचारण्याचा बहाणा करीत अनिता यांच्या हातात चिठ्ठी दिली. काही कळण्याच्या आतच मागे बसलेल्या पैकी एकाने त्यांच्या गळ्यातील 17 ग्रॅम वजनाची (66 हजार) पोत तोडून पळ काढला. वर्णनावरून शोध सुरू

अनिता यांनी सांगितल्यानुसार, काळ्या रंगाची विना नंबरप्लेटची पल्सर दुचाकी त्याच्या पुढील बाजूस खोपडीचे चित्र, असून दोघेही भामटे 30 ते 35 वयाचे असून त्या पैकी एकाने काळ्या लाईनींगचा पांढरा शर्ट घातला होता, तर दुसऱ्याने लाल रंगाचा त्यावर काळ्या चौकटी होत्या. पोलिसांनी वर्णनानुसार संशयिताचा शोध सुरू केला असून परिसरातील सिसीटीव्हीचे फुटेल संकलित करण्यात येत आहे.



Web Title: jalgaon marathi news ; The vessel broke under the pretext of asking for an address