गोळीबार होण्या पुर्वीच पोलिसांची झडप..पिस्तुलासह चौघांना अटक

जळगाव, ः- शिरसोली(ता.जळगाव) येथील दूरदर्शन टॉवरच्या मागील बाजूस चार मित्र गावठी पिस्तुलातून गोळीबार करण्यासाठी जात असल्याची गुप्त बातमी स्थानिक गुन्हेशाखेला मिळाली होती. मिळालेल्या माहितीचा पाठलाग करून गुन्हेशाखेचे पथक धडकले, ठरल्या प्रमाणे चारही मित्र फायरींग (गोळीबार) करण्याच्या उद्देशाने आले असताना पोलिसांनी त्यांच्यावर झडप घालत ताब्यात घेतले. संशयितांकडून तीन जिवंत काडतुसांसहित पिस्तूल जप्त करण्यात आले असून एमआयडीसी पेालिसांत गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे. शिरसोली येथील नरेश रवींद्र मराठे, आकाश अरुण जोशी (सिंधी कॉलनी जळगाव),रवींद्र सिताराम अस्वार,सागर सुधाकर पवार असे चौघेही जिवलग मित्र असून त्यापैकी नरेश मराठे याच्या कंबरेला नेहमी गावठी पिस्तूल असते. ठरल्या प्रमाणे चारही तरुण पाचोरा रेाडवरील बाभळीच्या जंगलात फायरींग साठी जाणार असल्याची गुप्त माहिती निरीक्षक बापू रेाहोम यांना मिळाली होती. त्यानुसार त्यांच्या पथकातील राजेश मेंढे, संजय हिवरकर,किरण धनगर अशांचे पथक रवाना झाले.नियोजीत जागेवर पोलीसांनी सापळा लावल्यानंतर चौघ तरुण त्या ठिकाणी आले. पिस्तुलातून गोळीबार करणार इतक्यात साध्यावेशातील पोलीसांनी त्यांच्यावर झडप घालत ताब्यात घेतले. नरेशच्या खिशातून अतिरिक्त तीन जिवंत काडतूस जप्त करण्यात आले असून अटकेतील संशयितांच्या विरुद्ध एमआयडीसी पोलिसांत गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे. तपास पोलीस उपनिरीक्षक विशाल सोनवणे, राजेंद्र ठाकरे करीत आहे.

