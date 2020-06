घरात शिरलेला दारुड्या म्हणाला तूच बायको

जळगाव, :- कुसुंबा (ता.जळगाव) येथील चाळीस वर्षीय विवाहिता घरात असताना दारूच्या नशेत तर्रर्र एक दारुडा अचानक घरात शिरला..घरात शिरलाच कसा, याचा जाब विचारणाऱ्या विवाहितेचा हात धरून आता तूच माझी बायको हो, असे म्हणणाऱ्या शेषराव पवार याच्या विरुद्ध एमआयडीसी पोलिसांत गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे. जळगाव तालुक्‍यातील कुसुंबा येथील चाळीस वर्षीय विवाहिता कुटुंबीयांसह वास्तव्यास आहे. सोमवारी रात्री उकाडा होत असल्याने दार उघडे असताना परिसरातील शेषराव किसन पवार हा दारूच्या नशेत थेट घरात शिरला..कोणय, काय काम आहे, अशी विचारणा होत नाही, तोवर दारूच्या नशेतील शेषरावने विवाहितेचा हात धरून ..आता तूच माझी बायको हो..असे म्हणत अंगलट केल्याचा गंभीर प्रकार घडला. विवाहितेच्या कुटुंबीयांनी त्याला चोपही दिला. अखेर आज एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात शेषराव पवार याच्या विरुद्ध विनयभंग केल्या प्रकरणी गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली असून तपास सहाय्यक निरीक्षक संदीप हजारे करीत आहेत.



