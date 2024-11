Amalner Assembly Election 2024 Result : अमळनेरला मंत्री अनिल पाटलांची बाजी; 33 हजार 445 मतांचे मताधिक्य

Minister Anil Patil while accepting the victory certificate from the Election Returning Officer. Jayshree Patil, a former member of the neighborhood Zilla Parishad and her family. esakal

अमळनेर : अत्यंत चुरशीची वाटणारी अमळनेर विधानसभा मतदारसंघाची निवडणूक राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे उमेदवार मंत्री अनिल पाटील यांनी ३३ हजार ४४५ मतांनी जिंकली. त्यांना एकूण मतदानापैकी १ लाख ९ हजार ४४५ मते प्राप्त झाली तर त्यांचे प्रतिस्पर्धी अपक्ष उमेदवार शिरीष चौधरी यांना ७६ हजार १० मते मिळाली आहेत. महाविकास आघाडीचे डॉ. अनिल शिंदे यांना १३ हजार ७९८ मते मिळाली. अमळनेर मतदारसंघात एकूण ३ लाख ८ हजार २७२ मतदानापैकी २ लाख २ हजार २४६ मतदान झाले होते.