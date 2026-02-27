जळगाव

Jalgaon Missing Girl : भोंगऱ्या बाजारात नियतीने घडवून आणली भेट! 8 वर्षांपासून बेपत्ता असलेल्या मुलीचा कसा लागला शोध? पोलिसांच्या चाणाक्ष बुद्धीची कमाल

Jalgaon Police Trace Missing Girl After Eight Years : जळगावमध्ये २०१८ पासून बेपत्ता असलेली नऊ वर्षांची मुलगी होलिकोत्सवातील भोंगऱ्या बाजारात सापडली. एआय तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पोलिसांनी तिची ओळख पटवून कुटुंबीयांशी संपर्क साधला.
सकाळ डिजिटल टीम
जळगाव : येथील पोलिस दलाच्या अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कक्षाने (एएचटीयू) औद्योगिक वसाहत पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतून २०१८ मध्ये बेपत्ता झालेल्या नऊवर्षीय मुलीचा शोध (Jalgaon missing girl found after 8 years) लावला. सातपुडा पर्वताच्या पायथ्याशी होळीनिमित्त होणाऱ्या भोंगऱ्या बाजारात (Bhongrya market Holi) ती मिळाली.

