Jalgaon Missing Girl : भोंगऱ्या बाजारात नियतीने घडवून आणली भेट! 8 वर्षांपासून बेपत्ता असलेल्या मुलीचा कसा लागला शोध? पोलिसांच्या चाणाक्ष बुद्धीची कमाल

जळगाव : येथील पोलिस दलाच्या अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कक्षाने (एएचटीयू) औद्योगिक वसाहत पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतून २०१८ मध्ये बेपत्ता झालेल्या नऊवर्षीय मुलीचा शोध (Jalgaon missing girl found after 8 years) लावला. सातपुडा पर्वताच्या पायथ्याशी होळीनिमित्त होणाऱ्या भोंगऱ्या बाजारात (Bhongrya market Holi) ती मिळाली. .आदिवासी समुदायात सर्वांत मोठ्या उत्सवांपैकी एक होलिकोत्सव होता. होळीच्या आठ दिवसांपूर्वीपासूनच आदिवासी बांधव तयारीला लागतात. त्यासाठी दरवर्षी भोंगऱ्या बाजार भरविला जातो. या बाजारात एक पंधरा वर्षीय मुलगी एकटीच असल्याची माहिती पोलिस नाईक दीपक पाटील यांना मिळाली. पोलिसांनी मुलीची चौकशी केली. मात्र, तिला फारसे काही आठवत नव्हते..Snake in Grapes Farm : शेतकऱ्याच्या काळजाचा ठोकाच चुकला! द्राक्ष वेलीवर वेटोळे घालून बसलेल्या नागाला पाहून काळजाचं पाणी झालं; पाहा अंगावर काटा आणणारा व्हिडिओ...पालकांचे नाव व पत्ताही तिला कळत नव्हता. अखेर उपनिरीक्षक दिनेश बडगुजर यांच्यासह सहकाऱ्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करीत आज दिसणारी मुलगी आठ वर्षांपूर्वी कशी दिसत असावी, यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) व फोटोशॉपचा वापर करून संभाव्य छायाचित्र तयार केले. २०१८ मध्ये बेपत्ता झालेल्या मुलीचा रेकॉर्डवरील छायाचित्राशी जुळवणी करण्यात आली. ९९ टक्के चेहरा मॅच झाल्याने पथकाने सुटकेचा निश्वास टाकला..Aniket Kothale Death Case : गुन्हा लपवण्यासाठी भयानक षडयंत्र! बडतर्फ पोलिस उपनिरीक्षकाचा क्रूर चेहरा आला समोर; उज्ज्वल निकमांनी पुराव्यांसह कोर्टात केली पोलखोल.मुलीच्या कुटुंबीयांशी संपर्कआठ वर्षांपूर्वी बेपत्ता झालेली मुलगी हिच असल्याची खात्री पटल्यानंतर सहायक पोलिस निरीक्षक हरिदास बोचरे यांच्या पथकातील बडगुजर, विठ्ठल फुसे, दीपक पाटील, मनीषा पाटील, किरण धनगर व सलीम शेख यांनी कर्जाणे येथे जाऊन मुलीचा शोध घेतला. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर या मुलीस एमआयडीसी पोलिसांच्या ताब्यात देऊन मुलीच्या पालकांनाही कळविण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.