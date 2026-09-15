जळगाव

Jalgaon Crime : जळगाव हादरलं! गणपतीच्या तयारीदरम्यान सैनिकाच्या पत्नीनं 5 वर्षांच्या चिमुरड्यासह पंख्याला ओढणीच्या सहाय्याने घेतला गळफास

Jalgaon Mother and Son Case : जळगावातील तळेले कॉलनीत गणेशोत्सवाच्या तयारीदरम्यान हेमांगी महाजन यांनी पाच वर्षांच्या मुलासह गळफास घेतल्याची घटना उघडकीस आली. शनिपेठ पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली.
Jalgaon Mother and Son Case

Jalgaon Mother and Son Case

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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जळगाव : घरांसह कॉलन्यांत सार्वजनिक मंडळांतील गणपती स्थापनेची तयारी सुरू असताना, हेमांगी निखिल महाजन (वय ३०, रा. तळेले कॉलनी, दशरथनगर, जळगाव) यांनी मुलगा शौर्य (वय ५) याच्यासह गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ही घटना सोमवारी (ता. १४) सायंकाळी सहाच्या सुमारास उघडकीस आली. या प्रकरणी शनिपेठ पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद झाली आहे. हेमांगी महाजन यांचे पती सैन्य दलात कार्यरत आहेत.

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