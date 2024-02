Jalgaon Municipality News : महापालिकेचा नो-व्हेईकल डे ‘भातुकलीचा खेळ’

Jalgaon Municipality News : भातुकलीच्या खेळात लग्न असते परंतु नवरा नवरीपासून सर्वच नकली असते. अगदी असाच प्रकार सद्या जळगाव महापालिकेच्या ‘नो-व्हेईकल डे’चे झाले आहे. नो-व्हेईकल डे असतो, परंतु अधिकारी कर्मचारी सर्वच वाहनांवर येतात,परंतु महापालिकेत वाहन आणत नाही. प्रवेशद्वाराच्या बाहेर वाहन लावून महापालिकेच्या आवारात पायी येतात आणि नकलीच आपणही हा दिवस साजरा केला असे दाखवितात.

यामुळे उद्देश तर साध्य होतच नाही परंतु महापालिकेच्या प्रवेशद्वाराज‍वळ वाहनांचे बेकायदेशीर पार्किंग मात्र दिसून येते. (jalgaon Municipal Corporation No Vehicle Day But parking for two wheelers and four wheeler was done near entrance of seventeen storey building news)