Jalgaon Municipal Election : जळगाव भाजपमध्ये खळबळ! पक्षशिस्त मोडताच एका झटक्यात 27 जणांची हकालपट्टी, जितेंद्र मराठेंचाही समावेश

BJP Takes Disciplinary Action Ahead of Jalgaon Municipal Election : जळगाव महापालिका निवडणुकीदरम्यान पक्षशिस्त भंग केल्याने भाजपने माजी नगरसेवक जितेंद्र मराठेंसह २७ बंडखोर इच्छुक उमेदवारांची पक्षातून हकालपट्टी केली.
सकाळ डिजिटल टीम
जळगाव : महापालिका निवडणुकीत (Jalgaon Municipal Election) भारतीय जनता पक्षाकडून उमेदवारी मिळविण्यासाठी इच्छुकांमध्ये चांगलीच स्पर्धा दिसून आली. यात तिकीट न मिळाल्याने इच्छुक उमेदवारांनी बंडखोरी करून निवडणुकीत भाजपच्याच उमेदवारांपुढे आव्हान निर्माण केले आहे. त्यामुळे भाजपने (BJP) पक्षशिस्त भंग केल्याप्रकरणी माजी नगरसेवक जितेंद्र मराठेंसह २७ जणांची पक्षातून हकालपट्टी केली आहे. ही कारवाई महानगर जिल्हाध्यक्ष दीपक सूर्यवंशी यांनी केली आहे.

