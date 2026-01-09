Jalgaon Municipal Election : जळगाव भाजपमध्ये खळबळ! पक्षशिस्त मोडताच एका झटक्यात 27 जणांची हकालपट्टी, जितेंद्र मराठेंचाही समावेश

जळगाव : महापालिका निवडणुकीत (Jalgaon Municipal Election) भारतीय जनता पक्षाकडून उमेदवारी मिळविण्यासाठी इच्छुकांमध्ये चांगलीच स्पर्धा दिसून आली. यात तिकीट न मिळाल्याने इच्छुक उमेदवारांनी बंडखोरी करून निवडणुकीत भाजपच्याच उमेदवारांपुढे आव्हान निर्माण केले आहे. त्यामुळे भाजपने (BJP) पक्षशिस्त भंग केल्याप्रकरणी माजी नगरसेवक जितेंद्र मराठेंसह २७ जणांची पक्षातून हकालपट्टी केली आहे. ही कारवाई महानगर जिल्हाध्यक्ष दीपक सूर्यवंशी यांनी केली आहे. .महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपकडे इच्छुक उमेदवारांची मोठी संख्या होती. जवळपास ५०० जणांनी भाजपकडून निवडणूक लढविण्याची इच्छा दर्शविली होती. मात्र जागा वाटपात केवळ ४६ ठिकाणी भाजपला अधिकृत उमेदवार द्यावे लागले. यात काही माजी नगरसेवकांचे देखील तिकीट कापण्यात आल्याने पक्षाकडून उमेदवारी मिळाली नाही म्हणून माजी नगरसेवकांनी तसेच पक्षातील पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी पक्षाच्या आणि महायुतीच्या उमेदवाराविरोधात दंड थोपटत निवडणुकीतील आव्हान दिले आहे..बंडखोरी भोवली! प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाणांच्या आदेशानंतर मालेगावात भाजपकडून दोन माजी महापौरांची पक्षातून हकालपट्टी.दोन दिवसांपूर्वी नोटीसमहायुतीच्या उमेदवाराविरोधात बंडखोरी करून निवडणूक लढविणाऱ्या २७ जणांना भाजपतर्फे नोटीस देऊन दोन दिवसांत उमेदवारीबाबत निर्णय घेण्याचा इशारा देण्यात आला होता. मात्र बंडखोरांनी उमेदवारी कायम ठेऊन महायुतीच्या उमेदवारांना पाठिंबा जाहीर केला नाही. अखेर पक्षाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत भाजपचे महानगर जिल्हाध्यक्ष सूर्यवंशी यांनी २७ जणांची पक्षातून हकालपट्टी केली आहे. या कारवाईमुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे..यांची झाली हकालपट्टीसंगीता गोकुळ पाटील, हर्षदा अमोल सांगोरे, धनश्री गणेश बाविस्कर, रंजना भरत सपकाळे, कांचन विकास सोनवणे, प्रमोद शांताराम शिंपी, भरत शंकर सपकाळे, हिरकणी जितेंद्र बागरे, चेतना किशोर चौधरी, मयूर श्रावण बारी, तृप्ती पांडुरंग पाटील, सुनील ज्ञानेश्वर पाटील, विकास प्रल्हाद पाटील, गिरीश कैलास भोळे, कैलास बुधा सूर्यवंशी, जितेंद्र भगवान मराठे, प्रिया विनय केसवानी, रुपाली स्वप्नील चौधरी, अंजू योगेश निंबाळकर, मयूरी जितेंद्र चौथे, जयश्री गजानन वंजारी, ज्योती विठ्ठल पाटील, उज्ज्वला संजय घुगे, दिनेश मधुकर ढाकणे, कोकिळा प्रमोद मोरे यांची भाजपने हकालपट्टीची कारवाई केली आहे..Malegaon Municipal Election : मालेगावात भाजपची एमआयएमशी छुपी युती; समाजवादी पक्षाच्या नेत्याचा सनसनाटी आरोप, भाजप जिल्हाध्यक्ष म्हणाले.....बंडखोरी ठरतेय डोकेदुखीबंडखोर, अपक्षांमुळे काही प्रभागांमधील भाजपच्या उमेदवारांच्या मतांमध्ये विभागणी होऊन त्यांना धक्का बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पक्षाकडून सर्व बाजूंनी पुरेपूर दक्षता घेतली जात असली तरी विरोधकांकडून विजयासाठी वेगळी रणनीती आखली जात असल्याचे चित्र काही प्रभागांत दिसून येत आहे. एकंदरीत बंडखोरी पक्षासाठी डोकेदुखी ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.