Chairman of the delegation Atul Jain discussing the demands related to highways in the district with Union Minister Nitin Gadkari on behalf of Jalgaon Citizens Manch. esakal

जळगाव : राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५३ चा पाळधी ते तरसोद दरम्यानचा जळगाव शहरातील बांभोरी ते गोदावरी अभियांत्रिकी महाविद्यालयापर्यंतचा मार्ग चौपदरी पूर्णत: कॉंक्रिटचा करावा, यासह या महामार्गावर बांभोरीजवळ गिरणा नदीवर नव्या पुलाचे बांधकाम करण्यासाठी प्रकल्प अहवाल तातडीने तयार करून सादर करावा, अशा सूचना केंद्रीय रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी यांनी संबंधित यंत्रणेस दिल्यात. जैन इरिगेशनचे अध्यक्ष अशोक जैन यांच्या मार्गदर्शनाखाली व सहव्यवस्थापकीय संचालक अतुल जैन यांच्या नेतृत्त्वात जळगाव नागरिक मंचच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच श्री. गडकरी यांची भेट घेऊन या संदर्भातील प्रश्‍न व विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले, त्याप्रसंगी गडकरी यांनी या सूचना संबंधित विभागास दिल्या. (New bridge on Girna with highway concretization Gadkari assurance)