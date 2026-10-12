Jalgaon News: लग्नाच्या तिसऱ्या दिवशीच पतीसह तिघांना मारण्याचा प्रयत्न, विषप्रयोगानंतर नवविवाहिता फरार; जळगावातील धक्कादायक प्रकार

पारोळा/जळगाव: वेल्हाणे (ता. पारोळा) येथे लग्नानंतर नवविवाहितेने जेवणातून उंदीर मारण्याचे औषध देऊन पतीसह तिघांना ठार करण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना समोर आली आहे. पारोळा पोलिसांनी संशयित तरुणींना धुळ्यातील निमगूळपर्यंत पाठलाग करून ताब्यात घेतल्यावर या प्रकरणाचा उलगडा झाला. विशेष म्हणजे लग्नासाठी एजंटच्या माध्यमातून अडीच लाख रुपये देऊन परप्रांतातून या मुली आणण्यात आल्या होत्या..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...वेल्हाणे येथील वाल्मीक ताराचंद पाटील (वय ३२) यांचा विवाह ७ऑक्टोबरला संशयित सुमन सुभाष सहाणी हिच्यासोबत झाला. या विवाहासाठी झारखंड किंवा छत्तीसगड येथून दोन महिलांना मध्यस्थामार्फतआणण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या विवाहाच्या व्यवहारात अडीच लाख रुपयांची बोली ठरल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, या व्यवहाराची व संबंधित एजंटची भूमिका पोलिस तपासातून स्पष्ट होणार आहे..जेवणातून दिले विषशुक्रवारी (ता. ९) जेवणातून उंदीर मारण्याचे औषध देऊन फिर्यादी गणेश ताराचंद पाटील (वय ३४), त्यांचे वडील ताराचंद शांताराम पाटील व आई सरलाबाई यांना जीवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. या घटनेनंतर संबंधित महिला पैसे घेऊन निघून गेल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. विषबाधेमुळे त्रस्त झालेल्या फिर्यादीच्या आईवडिलांना सध्या जळगावच्या जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..धुळ्यापर्यंत पाठलागघटनेची माहिती वेल्हाणे येथील पोलिसपाटलांनी पारोळा पोलिसांना दिल्यानंतर पोलिसांनी तातडीने तपास सुरू केला. पोलिस नाईक सुनील हाटकर यांना घटनास्थळी रवाना केले. तपासात दोन्ही तरुणी धुळेच्या दिशेने गेल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार पोलिस पथकाने त्यांचा पाठलाग करून निमगूळ गावापासून सुमारे तीन किलोमीटरवरदोन्ही महिलांना ताब्यात घेतले. या प्रकरणी पारोळा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सुमन सुभाष सहाणी व आरती सूर्यप्रकाश पटेल अशी अटकेतील संशयितांची नावे आहेत..Pandharpur Vitthal Temple: विठुराया धावला शेतकऱ्यांच्या मदतीला! विठ्ठल मंदिर समितीची मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीस दोन कोटींची मदत.एजंटचा शोध सुरूविवाहासाठी महिलांना आणणाऱ्या मध्यस्थ एजंटचा शोध पोलिसांकडून सुरू आहे. या प्रकरणात आणखी कोणाचा सहभाग आहे का?, याचाही तपास केला जात आहे. या घटनेतील सर्व बाबींचा तपास सुरू आहे. तपासात इतर सर्व बाबींचा उलगडा होणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.