जळगाव

Jalgaon News: लग्नाच्या तिसऱ्या दिवशीच पतीसह तिघांना मारण्याचा प्रयत्न, विषप्रयोगानंतर नवविवाहिता फरार; जळगावातील धक्कादायक प्रकार

Newlywed Woman Flees After Alleged Poisoning Incident in Jalgaon: लग्नानंतर अवघ्या तीन दिवसांत विषप्रयोगाची घटना; पतीसह तिघांना लक्ष्य केल्याचा आरोप
Maharashtra Crime News Newly Married Woman Accused in Poisoning Incident Involving Husband and Two Others in Jalgaon

Maharashtra Crime News Newly Married Woman Accused in Poisoning Incident Involving Husband and Two Others in Jalgaon

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पारोळा/जळगाव: वेल्हाणे (ता. पारोळा) येथे लग्नानंतर नवविवाहितेने जेवणातून उंदीर मारण्याचे औषध देऊन पतीसह तिघांना ठार करण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना समोर आली आहे. पारोळा पोलिसांनी संशयित तरुणींना धुळ्यातील निमगूळपर्यंत पाठलाग करून ताब्यात घेतल्यावर या प्रकरणाचा उलगडा झाला. विशेष म्हणजे लग्नासाठी एजंटच्या माध्यमातून अडीच लाख रुपये देऊन परप्रांतातून या मुली आणण्यात आल्या होत्या.

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