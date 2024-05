Jalgaon News: खते, बियाणे वाजवी दरात न मिळाल्यास लावा फोन! कृषी विभागातर्फे शेतकऱ्यांना आवाहन; तक्रार निवारण कक्ष सुरू

जळगाव : खरीप हंगाम २०२४ अंतर्गत जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना बियाणे, खत पुरवठा, उपलब्धता, वाजवी दरात विक्रीच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांतर्फे देण्यात आल्या आहेत. तरीही अधिक दरात विक्री होत असेल, तर शेतकऱ्यांनी तक्रार निवारण कक्षात फोन लावावा, असे अवाहन कृषी विभागातर्फे करण्यात आले आहेत. (Jalgaon not get fertilizers seeds at reasonable price call)