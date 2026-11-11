जळगाव

Jalgaon Accident News : रेल्वेच्या कामासाठी खोदलेल्या खड्ड्यामुळे अपघात, तरुणाचा मृत्यू;

Jalgaon Road Accident: पाचोरा-चांदवड राष्ट्रीय महामार्गावरील गोराडखेडा गावाजवळ रेल्वे कामासाठी खोदलेल्या खड्ड्यामुळे अपघात होऊन तरुणाचा मृत्यू झाला. पंधरा दिवसांत एकाच ठिकाणी तीन अपघात झाल्याने सुरक्षा उपाययोजनांची मागणी होत आहे.
The excavation pit for railway work near Goradkheda village on the Pachora-Chandwad National Highway, where a fatal accident occurred.

The excavation pit for railway work near Goradkheda village on the Pachora-Chandwad National Highway, where a fatal accident occurred.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पाचोरा: पाचोरा ते चांदवड राष्ट्रीय महामार्गावर रेल्वेच्या कामासाठी खोदण्यात आलेला खड्डा वाहनचालकांसाठी धोकादायक ठरत आहे. गोराडखेडा गावाजवळ झालेल्या अपघातात खडकदेवळा येथील एका युवकाचा मृत्यू झाला आहे. विशेष म्हणजे याच ठिकाणी गेल्या १५ दिवसांत तीन अपघात झाले आहेत. वारंवार अपघात होत असूनही सुरक्षिततेच्या उपाययोजना केल्या जात नसल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.

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