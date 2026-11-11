Jalgaon Accident News : रेल्वेच्या कामासाठी खोदलेल्या खड्ड्यामुळे अपघात, तरुणाचा मृत्यू;

पाचोरा: पाचोरा ते चांदवड राष्ट्रीय महामार्गावर रेल्वेच्या कामासाठी खोदण्यात आलेला खड्डा वाहनचालकांसाठी धोकादायक ठरत आहे. गोराडखेडा गावाजवळ झालेल्या अपघातात खडकदेवळा येथील एका युवकाचा मृत्यू झाला आहे. विशेष म्हणजे याच ठिकाणी गेल्या १५ दिवसांत तीन अपघात झाले आहेत. वारंवार अपघात होत असूनही सुरक्षिततेच्या उपाययोजना केल्या जात नसल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे..पाचोरा-बोदवड ब्रॉडगेज रेल्वेमार्गाचे काम सध्या सुरू आहे. या कामासाठी गोराडखेडा गावाजवळ मुख्य महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात खोदकाम करण्यात आले आहे. मात्र या ठिकाणी वाहनचालकांना सावध करण्यासाठी पुरेसे सूचना फलक किंवा बॅरिकेड्स लावण्यात आले आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. रात्रीच्या वेळी खड्डा सहज दिसावा यासाठी इशारा दिव्यांचीही व्यवस्था आवश्यक आहे..मुख्य रस्त्यावरच खोदकाम केल्याने वाहनचालकांना या मार्गावरून जाताना मोठी कसरत करावी लागत आहे. खड्ड्याचा अंदाज न आल्यास अपघात होण्याची शक्यता आहे. त्यातूनच आता एका युवकाला जीव गमवावा लागला आहे. एकाच ठिकाणी वारंवार अपघात होत असल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये नाराजी वाढली आहे..ठेकेदारावर कारवाईची मागणीया घटनेनंतर संबंधित ठेकेदार आणि जबाबदार यंत्रणेवर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे. अपघातांची चौकशी करून निष्काळजीपणा आढळल्यास दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी वाहनधारकांनी केली आहे. तसेच संबंधितांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणीही होत आहे..प्रशासनाने तातडीने खड्ड्याची योग्य व्यवस्था करावी. आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना करून वाहतूक सुरक्षित करावी, अशी मागणी नागरिक करत आहेत. रेल्वेचे काम महत्त्वाचे असले तरी त्यासाठी नागरिकांच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. आणखी एखादा अपघात होण्यापूर्वी प्रशासनाने उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.