Tapi River Project : तापी नदीवरील 'हा' महत्त्वाचा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास 6 तालुक्यांचे बदलणार भाग्य; लाखांहून अधिक जणांना मिळणार रोजगार!

जळगाव : तापी नदीवरील जिल्ह्यातील अत्यंत महत्त्वाचा पाडळसे प्रकल्प अनेक वर्षांपासून रखडला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राचा विकास आराखडा तयार करण्यासंबंधी सूचना दिल्या (Tapi River Padalse irrigation project update) असून, या आराखड्यात पाडळसे प्रकल्पाचा समावेश करावा व त्याचे काम लवकरात लवकर पूर्ण होईल, अशी व्यवस्था करण्याची मागणी पाडळसे धरण जनआंदोलन समितीने केली आहे..या संदर्भात समितीच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देण्यात आले असून स्वत: मुख्यमंत्र्यांसह जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजनांनी संयुक्तपणे या प्रकल्पाच्या कामाची पाहणी करावी, यासाठी साकडे घातले आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून सहा तालुक्यांमधील हजारो हेक्टर जमीन सिंचित होऊन लाखो जणांना रोजगार मिळेल, याचाही उल्लेख निवेदनात करण्यात आला आहे..मुख्यमंत्र्यांच्या विकास आराखड्याचा संदर्भविकसित महाराष्ट्राचा आराखडा तयार करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी एप्रिल महिन्यात घोषणा केली होती. २१ एप्रिलच्या वृत्तपत्रांमधून त्यासंबंधी बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या आहेत. परंतु, समितीच्या म्हणण्यानुसार, हा आराखडा करणे मुख्यमंत्र्यांच्याच हाती आहे..Shaktipeeth Highway Land Acquisition : विदर्भ थेट गोव्याला जोडणार! 13 जिल्हे अन् 407 गावांमधून जाणार 'शक्तिपीठ महामार्ग', पाहा कसा असेल नवा मार्ग?.सहा तालुक्यांना लाभपाडळसे धरण पूर्ण झाल्यास प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षपणे सहा तालुक्यातील लाखाच्यावर लोकांसाठी रोजगार निर्माण होणार आहेत. त्यामुळे आपण ठरविलेले उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकते. ज्याप्रमाणे पाडळसे धरणाचे काम युद्धपातळीवर व्हावयास पाहिजे तसे होताना दिसत नाही. आपण स्वतः याबाबतीत लक्ष घालावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे..गुंतवणुकीत उत्तर महाराष्ट्र उपेक्षितसमितीच्या निवेदनात नमूद आहे की, राज्यात अडीच लाख कोटी गुंतवण्यास मान्यता दिली आहे. त्यात आपण फक्त कोकण, विदर्भ आणि मराठवाडा यांच्या उल्लेख केलाय, उत्तर महाराष्ट्राचा त्यात आपण उल्लेख केलेला नाही. त्यामुळे, उत्तर महाराष्ट्रातील या प्रलंबित प्रकल्पाच्या कामात आपण जातीने लक्ष द्यावे. उत्तर महाराष्ट्रात जवळजवळ सर्वच आमदार खासदार आपलेच आहेत..Mumbai Traffic : मुंबईत प्रवास करताय? LBS मार्गावर 'या' तारखेपर्यंत रात्रीच्या वेळेत वाहतूक बंद; घरून निघण्यापूर्वी पर्यायी मार्ग जाणून घ्या.संयुक्त प्रकल्प पाहणीसाठी आग्रहमुख्यमंत्री फडणवीस व मंत्री गिरीश महाजन यांनी २०१८ मध्ये येत्या पाच वर्षांत पाडळसे धरण पूर्ण होईल, असा विश्वास व्यक्त केला होता. त्यानंतर सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिल्याने प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत धरणाचा समावेश झाला. पण, अजूनही राज्य शासनाने पुरेसा निधी दिलेला नाही, त्यामुळे धरणाचे काम संथ गतीने सुरू आहे, तसेच बाधित गावांचे पुनर्वसन आणि भूसंपादन करण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध नाही. हजारो शेतकऱ्यांसमोर श्री. महाजन यांनी धरणावर येण्याचे म्हटले होते. पण, तेव्हापासून ते फिरकलेले नाहीत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी महाजनांसह या प्रकल्पास संयुक्त भेट द्यावी, असेही समितीने सुचविले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.