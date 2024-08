Jalgaon: नागेश्वर देवस्थानातील यात्रेला प्रारंभ! श्रावण सोमवारी गर्दी; दर्शनासाठी येणाऱ्यांत ठिकठिकाणच्या भाविकांचा समावेश

The temple on the hill and its idols. esakal

सकाळ वृत्तसेवा गणपूर(ता. चोपडा) : येथून जवळच असलेल्या नागेश्वर देवस्थान येथे गेल्या पाच ऑगस्टपासून यात्रोत्सवाला सुरुवात झाली आहे. श्रावण महिन्यातील प्रत्येक सोमवारी या ठिकाणी दर्शनासाठी परिसरातील भाविकांची मोठी गर्दी होऊ लागली आहे. (pilgrimage to Nageshwar Temple begins Crowds on Shravan Monday) Loading content, please wait...