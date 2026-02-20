Jalgaon Police Petrol Pump Scam : 'वाघा'नं पेट्रोलपंपच गिळला! तब्बल 1 कोटी 33 लाखांवर डल्ला मारून व्यवस्थापक पसार, पळून गेलेल्या वाघाची पोलिस दलात दहशत कायम

जळगाव : जिल्हा पोलिस दलाच्या दक्षता पेट्रोलपंपाचा व्यवस्थापक वाल्मीक मधुकर वाघ हा एक कोटी ३३ लाख ७५२ रुपयांवर डल्ला मारून पसार झाला आहे. जगात कुठल्याही पेट्रोलपंपावर (Jalgaon Police Vigilance Petrol Pump) रोखीने व्यवहार चालतो. विक्री होणारे इंधन, आलेली रक्कम, त्याचा नफा हे पंप बंद करण्यापूर्वीच डोळ्यासमोर असते. असे असताना तब्बल दहा महिने व्यवस्थापक निवांत कुरण चरत राहिला आणि कुणालाही संशय कसा आला नाही. तर याची वेगवेगळी कारणे आता समोर येऊ लागली आहेत. गुन्हे शाखा त्याचा कसून शोध घेत आहे. तर दोन दिवसांत पंप चालू होणार असल्याचे पोलिस अधीक्षकांनी सांगितले आहे. .पोलिस दलाच्या दक्षता पेट्रोल पंपावर कार्यरत पूर्वीचा व्यवस्थापक आजारी पडला अन् मुख्यालयात भंडार पाल असलेल्या वाल्मीक वाघची ७ मे २०२५ पासून तेथे वर्णी लागली. मुख्यालयाच्या टेबलांवर कागदं चिवडत बसण्याऐवजी अख्खा पेट्रोलपंपच त्याच्या ताब्यात आल्याने निवृत्तीपर्यंत ३-४ वर्षे निवांत काढण्याचे नियोजन त्याने केले होते..पूर्वीचा व्यवस्थापक इंधन विक्रीतून देत असलेल्या रकमेपेक्षा जास्त नफा, जास्तीची विक्री वाघच्या कार्यकाळात होत असे. काही दिवस त्याने वाढीव नफा दाखवून आपले पेट्रोलपंपावरील स्थान पक्के करून घेतले. मुख्यालयातील रावसाहेब, क्लार्क यांना तो खूश ठेवत असे. वेल्फेअर प्रभारींचीही त्याने मर्जी जिंकल्याने त्याच्या कारनाम्यांकडे सहसा कुणाचे लक्ष गेलेच नाही..Sangli Road Potholes : सांगलीत अनोळखी व्यक्तींनी तब्बल 100 खड्ड्यांत ठेवल्या चिठ्ठ्या; असं काय लिहिलंय चिठ्ठीत?.तिजोरी उघडलीवाल्मीक वाघ बेपत्ता झाल्यानंतर हा सर्व प्रकार उजेडात आला असून, दहा दिवसानंतर दक्षता पेट्रोलपंपाच्या चाव्यांचा शोध घेतला गेला. वाघ यांच्या घरी चाव्या मिळून आल्यानंतर आर्थिक गुन्हेशाखेचे निरीक्षक संदीप पाटिल, वाघ यांचा मुलगा आणि पंचासमक्ष पंपाची तिजोरी उघडण्यात येऊन त्यात १ लाख ९६ हजार २१९ रुपयांची रोकड मिळून आली. पंचनामा करून ही रोकड रितसर वेल्फेअरच्या खात्यात जमा करण्यात आल्याचे श्री. पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले..गुन्हे शाखेकडून शोधजिल्हापेठ पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्याचा तपास गुन्हेशाखेचे निरीक्षक राहुल गायकवाड यांना सोपविण्यात आला आहे. वाल्मीक वाघ पुण्यात असल्याच्या गुप्त माहितीवरून गुन्हेशाखेची तांत्रिक तज्ज्ञांसह एक विशेष पथक शोध घेत आहे. दाखल गुन्ह्यात पेट्रोलपंपावरील कर्मचाऱ्यांचे जाबजबाब पूर्ण झाले आहे. वाघ हा जुगार, सट्टा आणि दारूचे व्यसनाच्या आहारी गेल्याचेही चौकशीत समोर आले आहे..कार्यालयीन अधीक्षकांनी घेतली विशेष बैठकजळगाव पोलिस दलाच्या मानव संसाधन अर्थात वेल्फेअर अंतर्गत विविध उपक्रम चालविले जातात. दक्षता पेट्रोलपंप त्यापैकी एक असून, पंपाचा व्यवस्थापक वाल्मीक वाघ याने १ कोटी ३३ लाखांचा गैरव्यवहार केल्याचे लेखा परीक्षणात उघडकीस आल्यानंतर पोलिस अधीक्षक कार्यालयाचे कार्यालयीन अधीक्षक (ओएस) प्रवीण पवार यांनी सर्व कर्मचाऱ्यांना पोलिस अधीक्षकांच्या नावे तातडीच्या बैठकीचा संदेश पाठवून पाचारण केले. शिवजयंतीची शासकीय सुटी असतानाही कार्यालयातील कर्मचारी आज झाडून बैठकीसाठी हजर राहिले..Galgotias University : चिनी रोबोट कुत्र्यामुळे वादात सापडलेल्या गलगोटियास विद्यापीठाचे मालक कोण? त्यांची एकूण संपत्ती किती?.पोलिस वेल्फेअर अंतर्गत चालविले जाणारे उपक्रम, त्यात दवाखाना, औषधोपचार, जलतरण तलाव, जिम्नॅशियम अशा विविध उपक्रमांशी निगडीत जमा-खर्च ठेवणारे टेबलवरील कर्मचारी, संबंधित ठिकाणी नियुक्त पोलिस कर्मचारी अशांना त्या-त्या कामांचा लेखा-जोखा, जमा-खर्चाच्या नोंदी घेऊन बोलावण्यात आले होते. घडल्या प्रकाराबाबत सर्वांनाच समज देण्यात येऊन त्यांच्याकडून प्राप्त आर्थिक व्यवहार चोख असल्याबाबत खात्री करवून घेण्यात आली. त्यात येणारे उत्पन्न, खर्च, देखभाल दुरुस्तीच्या नोंदीवर काम करण्यात आल्याची माहिती विश्वसनीय सुत्रांनी दिली..वाघ पळाला, दहशत कायमवाल्मीक वाघ १ कोटी ३३ लाखांचा गैरव्यवहार करुन पळून गेला. मात्र या प्रकारामुळे खडबडून जागे झालेल्या पोलिस कार्यालयातील संबंधित टेबलवरी कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. आपापल्या दप्तरांच्या तपासणीसह खर्चाची बिले, आवक-जावक अपडेट करण्यात त्यांची तारांबळ उडाली आहे. या प्रकरणामुळे जिल्हा पोलिस दलाची प्रतिमा मलिन झाली असून, खालपासून वरपर्यंत प्रत्येकालाच या प्रकरणाचा खुलासा, तपास चौकशी, विचारपूसला सामोरे जावे लागणार असल्याने पळून गेलेल्या वाघाची दहशत पोलिस दलात कायम आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.