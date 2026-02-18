जळगाव

Jalgaon Police : पोलिस दल पेट्रोलपंप प्रकरण : एक कोटी 33 लाख घेऊन उपनिरीक्षक पसार; 'वेल्फेअर' पोलिस निरीक्षक, लेखा परीक्षक संशयाच्या फेऱ्यात

Jalgaon Police Welfare Department Petrol Pump Scam : जळगाव जिल्हा पोलिस वेल्फेअर विभागाच्या दक्षता पेट्रोलपंपावर १ कोटी ३३ लाखांचा गैरव्यवहार उघड झाला असून व्यवस्थापक उपनिरीक्षक वाल्मीक वाघ फरार आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
जळगाव : जिल्‍हा पोलिस दलाच्या मानव संसाधन (वेल्फेअर) विभागामार्फत दक्षता पेट्रोलपंप चालवला (Jalgaon Police Welfare Petrol Pump Scam) जातो. या पेट्रोलपंपावर व्यवस्थापक म्हणून नियुक्त उपनिरीक्षक वाल्मीक मधुकर वाघ (वय ५७) हा तब्बल १ कोटी ३३ लाख ७५२ रुपये एवढ्या मोठ्या रकमेचा गैरव्यवहार करून पसार झाला आहे.

