Jalgaon Road Damge: भुसावळ-दीपनगर मार्गावर खड्डेच खड्डे! एकतर्फा रहदारी; अल्पावधीच्याच बांधकामाबाबत वाहनधारकांत संताप

Barricades erected to restrict traffic on national highways due to potholes. esakal

विनोद सुरवाडे भुसावळ : मोठा गाजावाजा करीत सुरत-नागपूर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहाचे चौपदरीकरण तरसोद ते चिखली या टप्प्यातील काम सुरू करण्यात आले. परंतु, अल्पवधीतच या महामार्गावर भुसावळ ते दीपनगर क्षेत्रात व उड्डाणपुलांवर मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे महामार्ग प्रशासनाने रेल्वे उड्डाणपुलावरील रहदारी वळवून एकतर्फा केली आहे. गेल्या तीन-चार माहिन्यांपासून या खड्ड्यांमधून वाहन नेताना वाहनधारकांसह प्रवाशांमधून या बांधकामाबाबत प्रश्‍न उपस्थित करून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. (Potholes on Bhusawal Deepnagar road one way traffic) Loading content, please wait...