Jalgaon NMU News : ‘उमवि’त स्वयं अध्ययन साहित्य पुस्तकांची निर्मिती! गुणवत्ता वाढीसाठी आजीवन अध्ययन- विस्तार विभागाचा उपक्रम

Jalgaon NMU News : कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातील आजीवन अध्ययन व विस्तार विभागाने अकरा बहि:स्थ शिक्षणक्रमांसाठी स्वयं अध्ययन साहित्य पुस्तकांची निर्मिती केली आहे. एकूण १९० स्वयं अध्ययन साहित्य पुस्तकांची निर्मिती दीड वर्षांपासून सुरू असून, त्यापैकी प्रथम वर्षाच्या दोन्ही सत्रांच्या एकूण १०१ पुस्तकांचे काम पूर्णत्वास गेले आहे. (production of self study literature books in NMU)