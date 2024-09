Jalgaon Teacher Protest : शिक्षकांना टप्पा अनुदानाची प्रतीक्षा; मुंबई येथे 27 दिवसांपासून आंदोलन सुरूच

अमळनेर : राज्यातील खासगी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व वर्ग तुकड्यांतील ६५ हजार विना तथा अंशतः अनुदानित शाळेतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी टप्पा अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. शासनस्तरावर त्रुटीपात्र ठरलेल्या शाळांना निधीसह समान टप्पावाढ लागू करण्यासह इतर मागण्यांसाठी शिक्षक समन्वय संघातर्फे मुंबईतील आझाद मैदानावर १६ ऑगस्टपासून हुंकार बेमुदत आंदोलन सुरू आहे. (Protest continues for 27 days in Mumbai waiting for phased subsidy for teachers )