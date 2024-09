Jalgaon Protest : मार्गावरील खड्ड्यात पेटवली चूल; खिचडी शिजवून आंदोलन

Nationalist Congress Party official Sharad Chandra Pawar preparing a stove and cooking khichdi in a pit on the bridge on Vardi to Machla Phata. esakal

सकाळ वृत्तसेवा









Copied Jalgaon Protest : चोपडा-यावल रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे वाहनधारकांसह प्रवाशांचे जीव धोक्यात आले आहेत. म्हणून रस्तादुरुस्तीकडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने शनिवारी (ता.३१) रस्त्यावरील खड्ड्यात चूल पेटवून त्यावर खिचडी शिजवून आंदोलन करण्यात आले. माचला फाटा व वर्डी फाटा या दरम्यान हे आंदोलन करण्यात आले. त्यानंतर नायब तहसीलदार आर. आर. महाजन यांना निवेदन देण्यात आले. (protest was started by lighting hearths in pit on road and cooking khichdi on it ) Loading content, please wait...