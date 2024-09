Directors Nayan Gujarathi, Jeevansinh Bias, Sagar Karwa, Nilesh Chaudhary etc. during Kata Pooja in Sriji Jining. esakal

जळगाव Jalgaon Cotton News : जुन्या कापसाला 8000 रुपये भाव; धरणगावात पहिल्याच दिवशी अडीच हजार क्विंटल खरेदी Cotton News : श्रीजी जिनिंगमध्ये शनिवारी (ता.७) श्रीगणेश चतुर्थीच्या मुहर्तावर कापूस खरेदीला प्रारंभ झाला.