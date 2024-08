Jalgaon Rain News : आठवड्यानंतर जळगावात पुन्हा पाऊस; शहरात सायंकाळी मुसळधार

Heavy rain started in the city around 7 pm on Monday. A car driving through the road in the rain. esakal

सकाळ वृत्तसेवा Jalgaon Rain News : तब्बल आठवडाभराच्या खंडानंतर सोमवारी (ता. १९) जळगाव शहरासह जिल्ह्यात काही ठिकाणी पावसाचे पुनरागमन झाले. सात ते आठ दिवस पाऊस नसल्याने जिल्ह्यातील पिकांची वाढ खुंटून ती पिवळी पडू लागली होती. मात्र, योग्य वेळी पावसाचे पुनरागमन झाल्याने पिकांना जीवदान मिळाल्याचे मानले जात आहे. जळगाव जिल्ह्यात यंदा सुरवातीपासूनच चांगला पाऊस पडत आहे. (Rain again week torrential in evening) Loading content, please wait...