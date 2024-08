Jalgaon News : केळी ‘क्लस्टर’ला वर्षभरात मंजुरी : रक्षा खडसे

BJP Mahila Aghadi District President Ranjana Patil, District President Amol Javale, Ashok Kandelkar, Nandkishore Mahajan etc. felicitated Union Minister of State for Sports and Youth Welfare Raksha Khadse. esakal

सकाळ वृतसेवा Jalgaon News : बऱ्हाणपूर - अंकलेश्वर महामार्गाचे लवकरच निविदा काढण्यात येणार असून, केळीसाठी क्लस्टरला वर्षभरात मंजुरी मिळणार असल्याचा विश्र्वास केंद्रीय क्रीडा व युवक कल्याण राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांनी येथे बोलताना व्यक्त केला. येथील अग्रसेन भवनात भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ता मेळावा व प्रथमच मंत्री झाल्यानंतर शहरात आगमनानिमित्त मंत्री रक्षा खडसे यांचा भाजपच्या विविध संघटनांतर्फे सत्कार करण्यात आला. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष अमोल जावळे अध्यक्षस्थानी होते. (Banana cluster approved within year )