Jalgaon Potholes : महामार्गावरील खड्ड्यांची डागडुजी ‘कागदोपत्री’; 2 महिलांचा बळी घेतल्यानंतरही खड्डे बुजेना

Potholes on the highway near Manraj Park. Damaged road near Govt ITI. esakal

जळगाव : शहरातील महामार्गावर गेल्या २८ ऑगस्टला दोन महिलांना ट्रकने चिरडल्यानंतरही अद्यापही महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी थातूरमातूर खड्डे बुजवून महामार्गावरील खड्डे बुजविल्याचा आव आणत आहेत. त्याबाबत प्रांताधिकाऱ्यांना पत्र देऊन खड्डे बुजविण्यात येत आहेत. आयटीआयसमोर रस्ता खोडून पुन्हा रस्ता तयार करण्याचे नियोजन आहे, असे वरवर उत्तरे देऊन वेळ मारून नेत असल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या २८ ऑगस्टला शहरातील खोटेनगर ते मानराज पार्क उड्डाणपुलावर भरधाव टँकरने दुचाकीस्वार तरुणीसह महिलेला चिरडले होते.