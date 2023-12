Amrut Yojana: जळगावकरांना डिसेंबरअखेर मिळणार अमृत योजनेचे पाणी; जुनी लाइन होणार बंद

Amrut Yojana: शहरातील अमृत एक योजनेंतर्गत सुरू असलेले काम आता अंतिम टप्प्यात आहे. डिसेंबरच्या अखेरपर्यंत शिवाजीनगरमधील काही भाग वगळता पूर्ण शहराला अमृत योजनेचे पाणी मिळणार आहे.

त्यामुळे जुनी पाइपलाइन बंद होणार आहे. पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली. (Jalgaon residents will get Amrit Yojana water by end of December news)