Newlywed Bride Death : लग्नानंतर तिसऱ्याच दिवशी नववधूचा अंत, रिसेप्शनहून परतताना अपघात; काका आणि मामाचाही मृत्यू, गाडीचं चाक निखळलं अन्...

जळगाव : लग्नानंतर अवघ्या दोन दिवसांतच नववधूवर काळाने झडप घातल्याची हृदयद्रावक घटना घडली. माहेरी पहिल्या ओवाळणीसाठी परतत असताना झालेल्या भीषण अपघातात (Jalgaon road accident latest news) नववधू पूजा रवी वाघळकर (वय २२) हिच्यासह तिचे काका जगदीश चंद्रभान वाघळकर (५२) आणि मामा दत्तू तुळशीराम भागवत (वय ५२, सर्व रा. महाकालीनगर, अकोला) यांचा मृत्यू झाला, तर सात जण जखमी झाले. हा अपघात बुधवारी (ता. २९) सकाळी सुमारे नऊला वराड (ता. धरणगाव) गावाजवळ घडला..पूजा वाघळकर हिचा रविवारी (ता. २६) अकोला येथे वापी येथील तरुणाशी थाटामाटात विवाह झाला. मंगळवारी (ता. २८) वापी येथे स्वागत समारंभासाठी पूजाचे कुटुंब वापी येथे गेले होते. समारंभ आटोपल्यानंतर ते मध्यरात्री अकोल्याकडे परतण्यासाठी निघाले..वाहनाचे चाक निखळलेसकाळी वराडजवळ त्यांच्या वाहनाचे चाक अचानक निखळले. त्यामुळे वाहनावरील नियंत्रण सुटून ते समोरील टँकरवर वाहन जोरात आदळले. या धडकेत वाहनाचा अक्षरशः चुराडा झाला. अपघात इतका भीषण होता, की नववधू पूजा वाघळकर, तिचे काका आणि मामा जागीच ठार झाले. वाहनाच्या मागील बाजूस बसलेले पूजाचे वडील रवी वाघळकर वाहनात अडकले होते, तर मेहुणे नीतेश कडोळे बाहेर फेकले गेले..घटनास्थळी स्थानिकांकडून मदतघटनेची माहिती मिळताच नागरिकांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य सुरू केले व जखमींना रुग्णालयात दाखल केले. दरम्यान, मृतदेह अकोल्यात नेऊन तेथेच शवविच्छेदन करण्याचा निर्णय नातेवाइकांनी घेतला. या दुर्दैवी घटनेमुळे अकोला परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..वाहनात १४ प्रवासीवाहनात एकूण १४ जण प्रवास करीत होते. त्यापैकी तीन ठार झाले असून, रवी प्रभाकर वाघळकर, प्रेम भारत वाघळकर (वय २४), नीतेश सुरेश कडोळे (३५), अमोल दामोदर गिते (३५), तुळशीराम भीमराव भागवत (६७) आणि अंश नीतेश कडोळे (१४) गंभीर जखमी झाले. त्यांच्यावर जळगावच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. इतर पाच जणांना किरकोळ दुखापत झाल्याने त्यांना अकोल्याला परत पाठविले.